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Leonel Ximenes

Até geladeira é retirada de canal em Vila Velha: a enchente agradece

Também foram removidos pela prefeitura uma caixa d'água e um sofá inteiro na estação de bombeamento do Canal da Costa

Publicado em 02 de Março de 2020 às 16:23

Públicado em 

02 mar 2020 às 16:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Parte de Vila Velha mais uma vez sofreu com as enchentes. É o caos anunciado: em apenas dois dias da semana passada (sexta e sábado), as equipes de limpeza da prefeitura recolheram 36 toneladas de lixo dos canais que cortam a cidade.
Hoje de manhã (2), até uma geladeira e uma caixa d’água boiavam no canal do Rio Marinho, em Cobilândia. O que espantou também foi um sofá inteiro retirado da estação de bombeamento do Canal da Costa, ao lado do Shopping Praia da Costa, pelos operários da PMVV. Além da poltrona, foram recolhidos pedaços de armário.
Um sofá inteiro é retirado da estação de bombeamento do Canal da Costa, na Praia da Costa Crédito: PMVV
Não é um caso isolado. Há outros móveis, garrafas de plástico do tipo pet e muito entulho nas bordas dos canais, o que compromete o funcionamento do sistema de bombeamento das águas pluviais e facilita os alagamentos.

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O problema deve se agravar hoje (2). Após a forte chuva da noite de domingo e madrugada de hoje, a prefeitura prevê que vai retirar, até as 18h, mais 50 toneladas de lixo e entulho dos canais. Até quando, gente?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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