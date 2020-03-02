Até geladeira é retirada de canal em Vila Velha: a enchente agradece

Hoje de manhã (2), até uma geladeira e uma caixa d’água boiavam no canal do Rio Marinho, em Cobilândia. O que espantou também foi um sofá inteiro retirado da estação de bombeamento do Canal da Costa, ao lado do Shopping Praia da Costa, pelos operários da PMVV. Além da poltrona, foram recolhidos pedaços de armário.
Não é um caso isolado
. Há outros móveis, garrafas de plástico do tipo pet e muito entulho nas bordas dos canais, o que compromete o funcionamento do sistema de bombeamento das águas pluviais e facilita os alagamentos.
O problema deve se agravar hoje (2). Após a forte chuva da noite de domingo e madrugada de hoje, a prefeitura prevê que vai retirar, até as 18h, mais 50 toneladas de lixo e entulho dos canais. Até quando, gente?