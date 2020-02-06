Assembleia fará sessão solene para comemorar os 40 anos do PT

No convite para a sessão solene há uma foto de Lula tocando violino Crédito: Reprodução

O evento, que terá música e poesia, vai homenagear os fundadores do PT, inclusive os falecidos, e as personalidades que se destacaram ao longo da história do partido. Ainda não está confirmada a participação de dirigentes nacionais petistas no ato, como a presidente da legenda, Gleise Hoffmann

“Será um evento lúdico e político para marcar 40 anos de lutas e vitórias do primeiro partido de massas da classe trabalhadora que ousou chegar ao governo e fez a diferença”, diz Iriny.

No convite para a sessão solene, uma foto de Lula tocando violino chama atenção. “Lula é pluri”, explica Iriny, sugerindo que o presidente de honra petista é capaz de conviver com a diversidade. A foto é meramente ilustrativa. Na realidade, o ex-presidente da República, ao que consta, não toca nenhum instrumento musical.

PARTIDO TEM SUA ORIGEM NO MOVIMENTO SINDICAL E POPULAR