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Leonel Ximenes

Assembleia fará sessão solene para comemorar os 40 anos do PT

Evento, na próxima segunda-feira, vai homenagear os fundadores e as personalidades do partido

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 14:42

Públicado em 

06 fev 2020 às 14:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No convite para a sessão solene há uma foto de Lula tocando violino Crédito: Reprodução
A Assembleia Legislativa vai promover na próxima segunda-feira (10), às 18h, um sessão solene em homenagem aos 40 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). A homenagem foi proposta por Iriny Lopes, única deputada estadual do partido no Espírito Santo.
O evento, que terá música e poesia, vai homenagear os fundadores do PT, inclusive os falecidos, e as personalidades que se destacaram ao longo da história do partido. Ainda não está confirmada a participação de dirigentes nacionais petistas no ato, como a presidente da legenda, Gleise Hoffmann.
“Será um evento lúdico e político para marcar 40 anos de lutas e vitórias do primeiro partido de massas da classe trabalhadora que ousou chegar ao governo e fez a diferença”, diz Iriny.

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No convite para a sessão solene, uma foto de Lula tocando violino chama atenção. “Lula é pluri”, explica Iriny, sugerindo que o presidente de honra petista é capaz de conviver com a diversidade. A foto é meramente ilustrativa. Na realidade, o ex-presidente da República, ao que consta, não toca nenhum instrumento musical.

PARTIDO TEM SUA ORIGEM NO MOVIMENTO SINDICAL E POPULAR

O PT foi fundado no dia 10 de fevereiro de 1980, em São Paulo, por sindicalistas, intelectuais, estudantes, militantes dos movimentos sociais e da ala progressista da Igreja Católica, em oposição à ditadura militar, que na época já dava sinais de enfraquecimento.  No final do ano passado,   o partido tinha 1,47 milhão de filiados, sendo o segundo maior  do Brasil, depois do  MDB.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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