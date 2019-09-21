Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Iriny Lopes: "O PT vai recuperar sua credibilidade em 2020"

Deputada s afirma que o partido terá de volta a confiança da classe média, não assume sua candidatura à Prefeitura de Vitória e defende que a bandeira "Lula Livre" é primordial na política de alianças do partido

Públicado em 

20 set 2019 às 21:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

irinylopes.jpg Crédito:
Única deputada estadual eleita pelo PT no ES, Iriny Lopes afirma que o partido terá de volta a confiança da classe média, não assume sua candidatura à Prefeitura de Vitória e defende que a bandeira “Lula Livre” é primordial na política de alianças do partido.
Em entrevista à Veja, o governador petista da Bahia defendeu que a adesão ao “Lula Livre” não deva ser condição para as alianças do PT. A sra. concorda com Rui Costa?
Estou de acordo com a nota emitida pela Executiva Nacional do PT, que coloca a questão do “Lula Livre” como central da democracia brasileira. Não teria coerência o PT partir para discutir alianças e deixar o “Lula Livre” como se fosse algo secundário.
Na última eleição municipal, o PT elegeu apenas um prefeito e 27 vereadores no ES. Para 2020, o partido corre risco de repetir esse desempenho ruim?
Acho que o PT está superando paulatinamente todas as mazelas construídas a partir do golpe de 2016. Nós tivemos uma eleição muito difícil em 2016. Em 2018 continuou difícil, mas muito menos. E em 2020, acho que o PT já terá recuperado grande parcela da sua credibilidade.
Por que setores que eram simpáticos ao PT, como a classe média, se distanciou do partido?
Isso é fruto do golpe de 2016. O que tem sido revelado pela Vaza Jato está desmentindo essa narrativa criada para criminalizar o PT. A CPI da Lava Jato vai tirar tudo a limpo. Eu acredito que até 2020 nós teremos recuperado a confiança inclusive de parte da classe média.
A sra. será candidata à Prefeitura de Vitória? Quais serão os aliados preferenciais do PT?
O debate sobre eventuais candidaturas não pertence a uma pessoa, mas ao Partido dos Trabalhadores. Como o PT está em processo de renovação da direção, esse debate só ocorrerá com a amplitude necessária quando o processo de renovação for concluído. Estamos trabalhando para a reconstituição das alianças no campo da esquerda, sem prejuízo da incorporação de setores democráticos e humanistas, que compreendem a gravidade da situação que o país vive.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

PT Iriny Lopes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados