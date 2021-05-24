Ufes passa sufoco em proporção semelhante ao das universidades do país

No orçamento de 2021, os cortes nas universidades ameaçam até mesmo a capacidade de pagamento das despesas básicas referentes ao funcionamento e fomento das instituições Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

A difícil situação financeira do sistema federal de educação superior é motivo de muita preocupação não só para os gestores das instituições, mas para toda a sociedade. Isso porque a educação é, comprovadamente, fator de desenvolvimento social e econômico, de evolução científica e tecnológica e de valorização e incentivo cultural.

Desde 2016, a redução contínua das receitas destinadas às universidades federais vem retirando-lhes condições de fortalecer e ampliar sua capacidade de atendimento. No orçamento de 2021, os cortes ameaçam até mesmo a capacidade de pagamento das despesas básicas referentes ao funcionamento e fomento das instituições. Trata-se de um processo de estagnação e de sucateamento que desvitaliza as universidades federais.

Para que se tenha ideia do sufoco, basta citar que, se fossemos atualizar os valores destinados à educação superior no Brasil em 2010, para este ano, deveríamos ter hoje um total de R$ 7,1 bilhões. Mas o que foi estipulado para 2021 é 37% menor, alcançando R$ 4,5 bilhões. Na cota do orçamento discricionário, parcela que as universidades têm autonomia para empregar na sua manutenção, a redução do ano passado para este foi de 18,16%.

Ufes sofre esse baque em proporção semelhante ao conjunto das universidades . A perda de recursos do Tesouro, que é a receita mais importante do orçamento para funcionamento e investimento, aproxima-se de 20%. Os valores previstos para custeio (funcionamento e fomento) caíram 18,2%; os previstos para assistência estudantil recuaram 18,3% e os de investimento, 22,8%.

Neste ano, além de vetos, tivemos recursos contingenciados (60%) e bloqueados (13,8%). A solução dada pelo governo para descontingenciar foi por meio do recolhimento de recursos diretamente arrecadados pelas universidades e comprometidos com contratos e convênios. O bloqueio permanece e alcança R$ 13,6 milhões previstos para a Ufes.

O orçamento deste ano projeta uma universidade sem despesas com manutenção de sua infraestrutura durante os 12 meses do ano ou com investimentos, o que é irreal, pois, à medida que o combate à pandemia avança, a chance de uma retomada das atividades de ensino presenciais se torna mais próxima.

Tal perspectiva exige investimentos na adequação da nossa infraestrutura física para uma realidade em que é preciso adotar medidas de proteção sanitária, processo já em andamento e que não pode ser comprometido, assim como aquisição de insumos e equipamento de proteção individual.

Os cortes no orçamento também trazem prejuízos para as atividades de pesquisa e extensão, que demandam espaços físicos para laboratórios, insumos, equipamentos, entre outros, para que possam ter continuidade. Os recursos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico provindos de outras fontes, como CNPq e Finep, também têm sofrido baixas consideráveis ao longo dos últimos anos. O mesmo ocorre com a extensão, que, adicionalmente, dispõe de menos fontes de financiamento específicas fora do orçamento das universidades.