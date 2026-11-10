Quando o árbitro entra em campo: a crise de confiança no STF e seus reflexos no ES

O problema não está em o Supremo contrariar governos, parlamentares ou a opinião pública. Esse é, muitas vezes, o seu dever. O problema surge quando decisões de grande repercussão passam a ser percebidas como excessivamente personalizadas, imprevisíveis ou próximas demais da arena política. Nesse ambiente, até decisões juridicamente defensáveis podem perder legitimidade social.





Quanto maior o poder de uma Corte, maior deve ser sua responsabilidade institucional. O maior risco para o STF não é ser criticado. É deixar de perceber quando uma parcela relevante da sociedade começa a desconfiar de sua imparcialidade, de seus critérios e da estabilidade de suas decisões.





E o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tudo. Decisões tomadas em Brasília alcançam os 78 municípios capixabas, interferem no pacto federativo, na arrecadação, saúde, educação, segurança pública, relações de trabalho, investimentos e também, nas políticas públicas.