Prefeitura de Vila Velha deve criar auxílio emergencial municipal

Pagamento do auxílio é importante para muitas famílias que perderam a renda durante a pandemia Crédito: Siumara Gonçalves

pandemia do novo coronavírus afetou economias e sistemas políticos de todo o mundo. Serviços foram suspensos, atividades comerciais,paralisadas. Foi necessário se recolher em casa para evitar a propagação desse letal vírus. Contudo, com a circulação menor de pessoas, aqueles que vivem do trabalho informal, como ambulantes, prestadores de serviços diversos e até mesmo pequenos comerciantes, viram suas receitas despencarem.

Para amenizar esse prejuízo e contribuir com a retomada da economia, o governo federal lançou o auxílio emergencial , medida que foi certamente decisiva para muitas famílias levarem para casa agasalhos, medicamentos e alimentos para suas crianças.

Apesar de necessário, o auxílio emergencial federal não chegou a todos, por diversos motivos. Dessa forma, assim como já fizeram os municípios de Serra e Vitória, defendemos a criação da mesma medida para Vila Velha e demais cidades do Espírito Santo.

É preciso cortar todo tipo de gasto não essencial, como os elevados valores dispendidos com publicidade, frota de veículos oficiais e os famosos coffee breaks. É a hora de renegociar contratos e reduzir onde for possível para redirecionar os recursos para a assistência social.

As gestões municipais de Serra e Vitória já tomaram a decisão orçamentária e fiscal de privilegiar aqueles que mais precisam, vez que os prefeitos foram pró-ativos e buscaram os recursos necessários.

Para ajudar as famílias que tiveram suas economias prejudicadas, apresentamos indicação ao prefeito de Vila Velha para a criação do auxílio municipal. Em Vitória, a expectativa é que 3,5 mil famílias sejam beneficiadas. Já na Serra, ao todo, 2.683 famílias que estão em vulnerabilidade social serão beneficiadas com o auxílio no município.

É isso que precisa ser feito em Vila Velha e demais cidades com urgência. Esse é o exemplo a ser seguido por todos os gestores municipais do Espírito Santo, fazendo o dever de casa de se adequar à nova realidade e dar prioridade a pessoas que sentem fome e frio e que, em face da pandemia da Covid-19, não têm condições de buscar o sustento próprio e de suas famílias.