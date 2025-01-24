Parceria histórica entre Vila Velha e governo do Estado transforma a cidade

Vila Velha viveu, por muitos anos, a consequência de uma política desconectada das reais necessidades da população. A falta de uma aliança sólida entre o município e o Governo do Estado isolou a cidade, limitando sua capacidade de superar desafios históricos, para se desenvolver de forma sustentável.

Como resultado, vimos o avanço do atraso: expansão desordenada, grandes bolsões de pobreza e uma infraestrutura urbana incapaz de acompanhar o crescimento das demandas da população e do setor produtivo.

Quando assumi a gestão em 2021, essa realidade precisava ser transformada para garantirmos mais dignidade e qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil moradores. Foi com diálogo, visão estratégica e foco em resultados que construímos uma parceria institucional republicana, madura e eficiente com o governador Renato Casagrande.

Essa aliança política nos permitiu resgatar a dívida do Governo do Estado com Vila Velha, ao longo da nossa história, e iniciar um novo ciclo de desenvolvimento social e econômico na cidade.

Os números falam por si: mais de R$ 3 bilhões em investimentos estaduais foram destinados ao nosso município em apenas quatro anos. Algo inédito, que merece nosso eterno reconhecimento. Com isso, Vila Velha se tornou o maior canteiro de obras a céu aberto do Espírito Santo. São intervenções que vão muito além das obras físicas. Trata-se de um planejamento estruturante e estratégico que envolve o combate aos alagamentos e melhorias no saneamento básico, mobilidade urbana, saúde, educação, lazer, segurança pública, turismo e assistência social.

Entre os destaques, entregamos duas estações de tratamento de esgoto (em Araçás e Ulisses Guimarães); e mais seis novas estações de bombeamento de águas pluviais, com investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão. Essas obras integram um programa robusto de limpeza e desassoreamento de canais, e também de construção de galerias, instalação de comportas e manutenção programada. Essas iniciativas têm reduzido significativamente os alagamentos na cidade.

Trecho da nova ciclovia próxima à Ponte da Madalena Crédito: Adessandro Reis/Prefeitura de Vila Velha

Tantas realizações em tão pouco espaço de tempo só foram possíveis porque fizemos nosso dever de casa: modernizamos a gestão pública municipal, promovemos eficiência administrativa, equilíbrio fiscal e executamos projetos alinhados com as necessidades dos cidadãos. Mas nada disso seria viável sem a visão, a sensibilidade e a liderança do nosso governador Renato Casagrande.

O Governo do Estado segue trabalhando e reforçando seu compromisso com a nossa cidade. Assinando ordens de serviço, inaugurando obras ou participando de ações institucionais, Casagrande tem sido um parceiro incondicional nesse processo de transformação que estamos promovendo, a várias mãos, em nosso município.