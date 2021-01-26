AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mário Broetto

Artigo de Opinião

Mário Broetto

O que esperar do Novo Ensino Médio em 2021

Visto que a previsão é de que já em 2023 o Enem também contemple esse novo currículo, a transição para o Novo Ensino Médio deve ter início já em 2021 nas primeiras séries
Mário Broetto

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 09:30

Publicado em 

26 jan 2021 às 09:30
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Novo Ensino Médio traz como missão o aluno protagonista Crédito: Fernando Madeira
No ano de 2020, cada membro das comunidades escolares, dos alunos aos professores e demais profissionais que fazem a educação no Brasil, receberam merecidos diplomas de inovação, adaptação a mudanças e flexibilidade para educar diante de um cenário pandêmico. Mesmo tudo isso tendo sido tão intenso, a certeza que temos é que ainda mais mudanças chegarão em 2021. Isso porque entrará em vigor o Novo Ensino Médio, que traz o termo aluno protagonista, citado não à toa 46 vezes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para o centro da nossa missão de educar.
Traduzindo esse extenso e fundamental documento, sai aquele professor condutor e entra em cena o aluno autônomo que não espera, mas vai em busca, que não copia modelos, mas os sedimenta e constrói novos degraus de conhecimento. Na prática, isso potencializa a evolução dos métodos de ensino, visto que a sala de aula tradicional passiva dá espaço aos projetos e às metodologias ativas e colaborativas.

Veja Também

Mais de 60 mil candidatos faltaram às provas do Enem no ES

Enem registra 55,3% de abstenção no 2º dia de provas e bate recorde de faltas

Novidades também na carga horária, que passa de 800 para mil horas anuais, e no currículo, então dividido em duas áreas: 60% do tempo de formação geral básica, parecida com a atual, mas com conteúdos menos profundos; e 40% de itinerários formativos em quatro eixos: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural, e empreendedorismo. É nesse ponto, acreditamos, que provavelmente morarão os maiores questionamentos até haver o entendimento mais completo da grande mudança de paradigma proposta pelo Novo Ensino Médio. Positiva, aliás, é importante dizer.
Mas não para por aí. O tamanho do desafio se mostra ainda mais evidente quando se reflete sobre a importância de não trabalhar os conteúdos de forma fragmentada. No Novo Ensino Médio, apesar dos nomes poderem ser mantidos, não existem mais as disciplinas de química, física e biologia, mas de Ciências da Natureza. Isso exige uma interdisciplinaridade elevada ao nível máximo.
E o que dizer do fato de não termos no Brasil professores formados em Ciências da Natureza, mas em química, física e biologia? Mais do que reflexão, será preciso muita formação e construção para todos conseguirem pensar na integralidade do processo, tendo ainda materiais didáticos adaptados para trabalhar nessa nova perspectiva.

Veja Também

Ministro avalia que Inep 'acertou' em prever alta abstenção para organizar o Enem

Veja como foi a movimentação no segundo dia de prova do Enem em Vitória

Visto que a previsão é de que já em 2023 o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também contemple esse novo currículo, a transição para o Novo Ensino Médio deve ter início já em 2021 nas primeiras séries.
A despeito de toda reviravolta que isso implica e da necessidade de grande mobilização, tirando todos os envolvidos com a educação da zona de conforto, mesmo em meio a uma pandemia que tanto dividiu o nosso foco em 2020, o sentimento é de total otimismo. Afinal, num mundo que muda intensa e rapidamente, a formação de um novo e mais preparado aluno egresso do Ensino Médio é uma das grandes necessidades do mundo contemporâneo que ajudaremos a resolver.
O autor é diretor pedagógico do Centro Educacional Leonardo Da Vinci

LEIA MAIS ARTIGOS

Em busca do espaço sagrado em casa para chamá-la de lar

Negar ou aceitar a vacina, eis o que não é uma questão

Ao exigir a “América primeiro”, Trump a deixou quase sozinha

Inflação, um fantasma que ronda a economia brasileira

Violência contra a mulher deve ser combatida por poder público e sociedade

Tópicos Relacionados

Educação Enem MEC
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados