O dólar é um importante ponto de equilíbrio e proteção dos investimentos

Dólar está em alta e pode oferecer oportunidades de investimentos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

E agora? Para onde vai o dólar? Essa é uma das perguntas mais comuns que recebemos no mercado financeiro. Pode ser para realizar uma viagem fora do Brasil, pesquisar compra de equipamento importado ou investir seu capital, as pessoas frequentemente se deparam com dúvidas sobre a variação do dólar.

Os fatores que influenciam a taxa de câmbio são muitos. Por isso, uma das variáveis mais difíceis do mercado é o dólar futuro. Mas algumas premissas são básicas. O dólar é uma moeda forte, com aceitação ampla mundialmente. Sendo assim, tende a se valorizar em relação às moedas de países emergentes – como o Brasil – em época de crise ou insegurança, quando o mercado está pessimista.

Mas há também o efeito contrário, quando o mercado está otimista e o Brasil demonstra boas perspectivas de estabilidade (política, monetária e fiscal), e os investidores trazem recursos para aplicar no país. Assim, a entrada de dólares vai derrubar a cotação da moeda americana e, com isso, a moeda brasileira também vai se valorizar.

Do ponto de vista de investimentos, geralmente o dólar é visto como um importante ponto de equilíbrio e proteção das carteiras para esses momentos turbulentos com a alocação em pequenos percentuais do valor total. Mas não é recomendável que seja usado como investimento de curto prazo ou ativo de especulação, pois isso pode acarretar em prejuízo ao patrimônio do investidor, caso fique muito exposto a esse fator.

O dólar muito alto e volátil pode também influenciar o crescimento econômico do país. Como ainda dependemos da importação de vários insumos – como máquinas e equipamentos, além do preço dos combustíveis, que são atrelados à cotação do petróleo internacional – isso pode impactar no índice de inflação e ser prejudicial ao crescimento do país e novos investimentos.



Por fim, uma baliza importante quanto à sensibilidade do Câmbio Futuro é o Relatório Focus do Banco Central do Brasil, que prevê um dólar de R$ 5,20 em dezembro de 2020 e de R$ 5 ao final de 2021.