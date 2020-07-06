Mulheres no mercado financeiro: veja como se tornar investidora

Durante muito tempo, o mercado financeiro esteve muito associado à imagem masculina, mas os números mostram que as mulheres estão bem dispostas a mudar este cenário. A emancipação feminina e a busca por independência fazem parte dessa mudança.
Segundo um levantamento da iHUB Investimentos, o perfil das investidoras é de uma mulher corajosa. Geralmente executivas ou profissionais autônomas, e na faixa etária entre 30 e 45 anos, elas decidem investir em ações sem ter experiência prévia na área.
A economista e planejadora financeira Cecília Perini acredita que a nova postura feminina está relacionada ao encorajamento coletivo vivenciado nos últimos anos. Os investimentos femininos estão vinculados ao empoderamento da mulher, a busca por liberdade financeira no longo prazo, maior espaço no mercado de trabalho, principalmente em posições de liderança, onde são melhor remuneradas, diz.
A medida que ganhamos mais espaço e independência, a quantidade de investidoras tende a aumentar, complementa Cecília.
Além disso, a profissional salienta que atual crise alertou para a importância da reserva financeira, o que pode ter contribuído para uma maior inclinação aos investimentos.Quem tem essa reserva está passando por tudo isso com muito mais tranquilidade. Aliado a esta consciência criada, temos o fato de muitos hábitos que estamos mudando, que vai fazer o orçamento ficar mais enxuto, sobrando uma parte para investir.
O principal destino dos investimentos é a Bolsa de Valores, mas isso exige um planejamento. Recomendamos o investimento em bolsa para sua reserva de longo prazo. Quem está investindo na bolsa já deve ter uma reserva em investimentos líquidos e de baixo risco. Recomendamos essa reserva de 3 a 6 meses de renda mensal, acrescenta.
Dicas para quem quer começar a investir
Cecília Perini listou algumas orientações para quem chegou agora nesse universo e tem interesse em investir. Confira:
Identifique seu perfil
O ponto de partida é conhecer seu perfil de investidor, ao conhecer seu perfil você vai entender melhor seu apetite ao risco. Após definir seu perfil, é necessário definir seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Faça uma reserva prévia
Se você ainda não tem reservas, deve iniciar com o objetivo de ter de 3 a 6 meses de renda guardados para reserva de emergências. Essa reserva deve ser aplicada em investimentos de baixo risco.
Para este cenário de juros baixos - Selic está em 2,25% ao ano -, sugiro aplicar em CDB (Certificado de Depósito Bancário) com taxa mínima de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Essa aplicação te oferece liquidez, não cobra taxa de administração e está remunerando mais que o Tesouro Selic, que cobra taxa de 0,25% de custódia.
Estude o mercado
Para investir em ações, a sugestão é estudar o mercado e as empresas. Além de ter definido qual horizonte de tempo que você tem expectativa de ter o retorno desejado. Quando investimos em ações, estamos investido em uma empresa, daí vem a necessidade de conhecer o negócio no qual você está investindo seu recurso.
Assessoria de investimentos 100% feminina
A predominância masculina no mundo das finanças é um dos motivos que fez surgir a assessoria de investimentos Ellas, além da falta de profissionais especializados em atender especificamente as pessoas desse público que desejam aplicar seus recursos.
O Ellas é um escritório de agentes autônomas, parceiro da XP Investimentos, que atende especialmente as mulheres. A equipe é 100% feminina, composta por mulheres com décadas de experiência no mercado financeiro.
Através do site é possível tirar todas as dúvidas com especialistas que atendem pelo chat em tempo real e até abrir a sua conta.