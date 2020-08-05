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Efeitos econômicos

Saída de dólar supera entrada em US$ 15,818 bi no ano até julho, diz BC

Em meio à crise, investidores aceleraram em março e abril o envio de dólares a outros países, em movimento de busca por segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:02

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:02

Fachada do Banco Central do Brasil
Fachada do Banco Central do Brasil Crédito: Divulgação
O fluxo cambial total do ano até 31 de julho foi negativo em US$ 15,818 bilhões, informou nesta quarta-feira (5) o Banco Central. No mesmo período de 2019, o resultado havia sido negativo em US$ 2,209 bilhões.
O resultado do ano está diretamente ligado aos efeitos da pandemia de covid-19 sobre a economia. Em meio à crise, investidores aceleraram em março e abril o envio de dólares a outros países, em movimento de busca por segurança.
Em maio, porém, houve fluxo de entrada líquida de recursos no País. Nos meses de junho e julho, houve nova saída líquida.
No ano até 31 de julho, a saída líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 43,164 bilhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 296,728 bilhões e de envios no total de US$ 339,892 bilhões. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo acumulado ficou positivo em US$ 27,346 bilhões, com importações de US$ 91,184 bilhões e exportações de US$ 118,530 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 16,873 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 42,645 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 59,012 bilhões em outras entradas.

JULHO 

Depois de registrar saídas líquidas de US$ 2,885 bilhões em junho, o País fechou julho com fluxo cambial negativo ainda maior, de US$ 3,282 bilhões, informou o Banco Central.
No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 5,020 bilhões em julho, resultado de aportes no valor de US$ 33,261 bilhões e de retiradas no total de US$ 38,281 bilhões.
No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,739 bilhão, com importações de US$ 12,910 bilhões e exportações de US$ 14,648 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,418 bilhão em ACC, US$ 4,612 bilhões em PA e US$ 8,618 bilhões em outras entradas.

SEMANA 

O fluxo cambial da semana passada (de 27 a 31 de julho) ficou positivo em US$ 908 milhões, informou o Banco Central.
O canal financeiro registrou na semana passada saída líquida de US$ 211 milhões pelo canal financeiro. Isso foi resultado de aportes no valor de US$ 7,237 bilhões e de envios no total de US$ 7,448 bilhões.
No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,119 bilhão no período, com importações de US$ 3,807 bilhões e exportações de US$ 4,926 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 404 milhões em ACC, US$ 1,923 bilhão em PA e US$ 2,599 bilhões em outras entradas.

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