Falsa central telefônica de bancos: saiba como se proteger dos golpes

Nenhuma empresa ou site vai solicitar o código de liberação do seu aplicativo do celular Crédito: Freepik

Um golpe muito comum é o chamado de “falsa central de atendimento” , que ocorre quando você recebe uma ligação de alguém se passando por funcionário do seu banco, informando sobre um problema na sua conta. Esse tipo de golpe tem enganado muitas pessoas, levando ao roubo de dados e de dinheiro.

Como funciona a armadilha?

Algumas vezes, o contato ocorre por números desconhecidos, mas em outras os golpistas simulam para que apareça, na tela do seu telefone, um número conhecido do seu banco. Essa tipo de frauda é conhecido como emulação de bina, o que requer ainda mais atenção da população.

Em geral, eles tentam obter informações sigilosas, como senhas e números de cartões de crédito e, muitas vezes, orientam que você acesse e realize ações direcionadas por eles, que podem resultar na realização de Pix ou, ainda, em fornecer códigos que permitem o acesso direto pelo golpista ao seu aplicativo bancário.

Como se proteger?

Desconfie de contatos inesperados: bancos raramente entram em contato por telefone e nunca solicitam dados pessoais por telefone ou e-mail. Se isso acontecer, desligue e entre em contato com a instituição bancária pelos canais oficiais. Verifique sempre o número oficial no verso do cartão ou no site da instituição.

Nunca forneça dados por telefone: seja cético com pedidos de informações como senhas, números de cartão ou códigos de segurança.

Não clique em links suspeitos: golpistas podem enviar links falsos que direcionam para páginas fraudulentas. A página pode ser uma cópia do site oficial. Por isso, acesse sites de bancos e empresas apenas digitando o endereço diretamente no seu navegador.

Mantenha seus softwares atualizados: atualize seu sistema operacional, antivírus e aplicativos regularmente, para garantir a segurança dos seus dispositivos.

Caí no golpe, e agora?

Caso tenha caído no golpe, entre em contato imediatamente com o seu banco para informar o ocorrido e bloquear seus cartões. Além disso, é necessário registrar um boletim de ocorrência na polícia, fornecendo o máximo de detalhes possível sobre o contato e as informações fornecidas.