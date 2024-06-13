Divórcio após morte de cônjuge pode evitar problemas com herança

Um tema de grande relevância discutido frequentemente nos tribunais pátrios é a continuidade das ações de divórcio e partilha de bens no caso de falecimento de um dos cônjuges, uma vez que o Código Civil, atualmente vigente, é omisso sobre o assunto.

Essa questão é determinante na definição dos herdeiros da pessoa falecida, bem como na delimitação do patrimônio que integrará o espólio. Daí a importância de que, mesmo no caso de óbito de uma das partes, o processo de divórcio prossiga até a efetiva partilha de bens, pois somente assim os herdeiros do falecido receberão a parte do patrimônio que lhes cabe.

Por outro lado, caso não ocorra a partilha de bens durante o processo, o cônjuge separado de fato ou mesmo divorciado poderia ser inclusive beneficiado indevidamente como herdeiro do falecido, de quem já se divorciou.

Em recente decisão sobre o assunto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que, “apesar do óbito do autor ocorrido no decorrer da ação, considerando a presença de manifestação inequívoca da vontade das partes sobre o desejo de divorciarem, tem-se viabilizada sua decretação post-mortem”.

Nesse cenário, objetivando aproximar o texto legislativo às mudanças ocorridas na sociedade, sobretudo quanto às novas formas de constituição e ruptura das famílias, o anteprojeto do Código Civil que tramita no Senado , prevê a continuidade do reconhecimento da partilha de bens no caso de falecimento de um dos cônjuges ou de um dos conviventes, retroagindo os efeitos da decisão à data estabelecida na sentença como aquela do final do convívio.

Assim, o anteprojeto do Código Civil possibilitará a decretação do divórcio após o falecimento, nos casos de ajuizamento da ação de divórcio antes do falecimento do cônjuge.

No ano passado, a Grande Vitória teve um total de 5.453 divórcios Crédito: Arquivo

Suprime-se, portanto, o risco atualmente existente de que a pessoa que já se encontra separada de fato seja considerada herdeira do cônjuge ou convivente falecido, frise-se, em detrimento dos demais herdeiros, geralmente os filhos.