Mulheres maltratadas em audiências de pensão, guarda e divórcio têm direitos; entenda

A violência institucional acontece diariamente em todos os estados do Brasil. Sempre que um cidadão pagador impostos vai usar um serviço público e é destratado, configura-se essa modalidade de violência.

Nas varas de família, a violência institucional se manifesta de muitas formas. Apliquei uma pesquisa, por meio de um formulário, para mães de todo o Brasil e recebi dezenas de relatos de mulheres que foram muito maltratadas em audiências de pensão, guarda e divórcio.

O objetivo de dar visibilidade aos dados que atestam essa realidade não é, de nenhum modo, para que as mulheres sintam medo de passarem por uma audiência, pois trata-se de um ato necessário para um processo.

É fundamental que todas tenham a plena consciência de que nada disso é normal e que seu advogado pode e deve defender imediatamente essa mulher destratada em uma audiência.

Outras providências também podem e devem ser adotadas para além da defesa imediata no momento da audiência. A parte destratada, por juiz ou promotor, tem o direito de processar o Estado pela falta de decência do funcionário público em questão. E pode, ainda, registrar uma reclamação no site do Conselho Nacional de Justiça por meio da ouvidoria do órgão.

Processo de divórcio Crédito: Freepik

Vale frisar que não existe hierarquia entre juízes, promotores, defensores e advogados, logo, o dever de urbanidade é de todos. Advogados não precisam e não devem se calar diante da violação do direito dos seus clientes.