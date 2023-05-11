Deputado com medo de usar carro com identificação: que use um particular

Assembleia do ES aluga 31 carros por R$ 3,9 milhões para deputados, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Até o momento, Polese não veio a público dizer se ingeriu bebida alcóolica, uma vez que o auto de infração lavrado pelo agente policial indicava que ele estava com “odor etílico” . Limitando-se a atacar a imprensa, a sociedade civil organizada e quem mais cobre dele qualquer explicação, uma vez que é pessoa pública no uso de um bem público, pago com dinheiro do contribuinte, suas explicações se resumem a afirmar que estava trabalhando e em missão oficial, o que não está em questão.

O deputado também alegou não ter feito o teste por temer perseguições por parte da Polícia Militar, em cujo trabalho ele diz confiar. Sabedor das leis e dos procedimentos, além do dever de ser exemplo de conduta, Polese poderia pedir contraprova, caso não reconhecesse o resultado do teste, que obviamente poderia ter resultado incorreto.

O Artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é claro em caracterizar como infração gravíssima a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância. A multa é multiplicada por 10, o direito de dirigir fica suspenso e a habilitação e o veículo ficam retidos. Caso seja reincidente, dobra-se a multa. É uma infração tão grave quanto ultrapassar dez semáforos vermelhos, por exemplo. Se estivesse sob efeito de álcool, seria um crime de trânsito e o deputado poderia ter sido preso.

Foi nesse sentido que houve, inclusive, representação da Transparência Capixaba junto ao Ministério Público e Corregedoria da Assembleia Legislativa. Pede-se a apuração da conduta e, em caso de comprovação, após amplo direito de defesa, o enquadramento de crime de improbidade administrativa e quebra de decoro. É essa a defesa que o deputado deverá fazer.

O carro oficial da Assembleia Legislativa deve ser utilizado com o mais rigoroso critério de probidade, pois se trata de bem público. Anualmente, os carros alugados pela Ales para uso dos parlamentares é de R$ 4 milhões , mais a cota de combustível de 400 litros por mês, por veículo.

Além da criteriosa utilização, carros oficiais, assim como quaisquer bens públicos, devem ser identificados para que a população tenha a possibilidade de fiscalizar o seu uso. Isso não é um favor para a sociedade, mas uma obrigação dos deputados pelo uso de um bem que é bancado pelo contribuinte.