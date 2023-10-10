Companheira dos brasileiros, TV aberta tem futuro promissor

Desde 1950, a televisão aberta tem sido uma grande companheira dos brasileiros e palco de programas icônicos que uniram famílias e moldaram a cultura popular. À medida que a tecnologia avança e as opções se multiplicam, o futuro da televisão aberta é colocado em discussão. E muitos se perguntam: ela vai acabar? Acho difícil!

A televisão aberta, que alcança todo o território nacional, ganhou muita relevância no Brasil nos últimos anos e se movimentou para uma transmissão além das ondas tradicionais. Hoje, pode ser vista nos aplicativos de celular, nas redes sociais, nos computadores e mantendo uma característica peculiar: a originalidade. Além disso, detém fatores competitivos como gratuidade, alta qualidade, ineditismo do ‘ao vivo’, confiabilidade do conteúdo, amplo alcance e produções próprias.

Na pandemia, por exemplo, a TV aberta atingiu recordes históricos de audiência no Brasil. Nos grandes acontecimentos, ela continua concentrando boa parte da atenção do público. É na televisão que o brasileiro se encontra, se diverte e se informa. O jornalismo puxa uma fatia importante dessa audiência porque uma parcela considerável das pessoas está afundada num mundo de desinformação e ávida por notícia confiável, baseada em credibilidade, apurada com a técnica necessária ao bom jornalismo e hierarquizada de acordo com os critérios de noticiabilidade, ordem de importância, tamanho e forma de “empacotar”.

De acordo com a Kantar Ibope, 174 milhões de pessoas consumiram o jornalismo da TV Globo e de suas afiliadas no primeiro trimestre deste ano; 168 milhões assistiram às novelas; 155 milhões optaram por programas de variedades; 154 milhões curtiram os filmes; 145 milhões se divertiram com os realities e 86 milhões viram a bola rolar no futebol. São dados que mostram que o público encontra na televisão aberta um grande mix.

Ainda de acordo com a Kantar, no primeiro trimestre do ano, o brasileiro ficou 6h22 ligado na TV aberta - metade desse tempo na Globo e suas afiliadas. É um número 54% maior que todo o streaming somado.

E para continuar relevante, a televisão aberta precisou integrar-se ao mundo digital. Toda rede social , hoje, é uma plataforma de TV. Todo celular é um aparelho de TV. O Brasil está praticamente todo cabeado, conectado, e é o segundo em uso de telas no mundo, o que gera um novo estímulo ao telespectador: ver a TV e comentar a TV nas redes.

Atualmente, as páginas da Globo nas plataformas Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube detêm mais de 50 milhões de seguidores. Para além disso, temas que passaram na Globo e suas afiliadas motivaram 88% de tudo que se falou de televisão apenas no Twitter. E tem mais: 14 assuntos mais comentados no Twitter por dia vêm de conteúdos exibidos inicialmente na Globo e suas afiliadas.

A televisão aberta tem outro grande aliado: o conteúdo regional, que se torna cada vez mais um diferencial competitivo. É na televisão aberta local que as pessoas encontram aquilo que está acontecendo perto de suas casas, o que vai impactar diretamente suas vidas. Isso cria um senso de conexão e identidade que é valorizado pelos telespectadores.