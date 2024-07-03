Como evitar que o inventário vire um filme de terror

Você já deve ter ouvido falar de famílias que brigam há anos pelo inventário de um ente querido. Talvez você não entenda o motivo, mas isso está relacionado à natureza humana. As pessoas tendem a se ligar a outras que pensam de forma semelhante. No entanto, mesmo entre irmãos, as diferenças existem e podem se intensificar após a morte dos pais.