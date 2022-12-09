Combate à corrupção: desafio coletivo diário guiado pela integridade

A intensa exigência por transparência é legítima e proporciona avanços em nossa sociedade. Ao mesmo tempo, é reflexo da falta de confiança e descrédito nas organizações e em nossas relações. Por isso, nunca foi tão oportuno relembrar o acordo firmado por vários países há cerca de 20 anos, na Convenção das Nações Unidas, que marca 9 de dezembro como o Dia Internacional de Combate à Corrupção.

Debatida há séculos, mas tema ainda atual, a corrupção se propaga na ausência da ética e, por isso, faz-se necessário um exercício contínuo e fluído para estimular e criar ações que proporcionem um ambiente íntegro. Desafio diário nas esferas pública, privada e pessoal, assim como na Samarco . Por isso, a integridade é um valor inegociável, que nos acompanha ao longo de nossa história e nos permitiu completar 45 anos sem nenhum registro de corrupção, seja nos momentos de crescimento de nossa empresa, seja durante crises e dificuldades.

Segundo pesquisa da empresa Deloitte, com profissionais de Compliance, com relação ao cenário da crise sanitária da Covid-19 , 70% dos entrevistados esperavam um aumento na fraude contra suas empresas e 65% consideraram a possibilidade de aumentar os casos de corrupção. Na Samarco, conseguimos afastar esses riscos, mesmo durante os impactos da pandemia, com estratégias de gestão, mas sobretudo mantendo um ambiente íntegro.

Acredito que um ambiente íntegro, além de ser mais saudável para todos os empregados e empregadas, contribui para mudanças em outros contextos sociais, fora dos muros de uma organização, fortalecendo sua função social. Esse ambiente é coletivo, mas construído conforme a conduta ética e honesta de cada pessoa, somado ao respeito e cumprimento de normas e legislação vigente em nosso país, com vistas à manutenção do controle organizacional e social.

A integridade é parte da nossa cultura organizacional, além de ser valor norteador do Programa de Compliance da Samarco. Nesse contexto, lembro da pesquisa divulgada pela KPMG, no final do ano passado, sobre o “Perfil do Fraudador no Brasil”. O estudo evidenciou que “o fortalecimento da cultura de ética e compliance foi o principal benefício percebido na identificação e na mitigação da realização de diferentes fraudes. Mostrou também que “os mecanismos do programa de compliance favorecem a prevenção, detecção e resposta à fraude”.

Neste sentido, o Código de Conduta da Samarco é um dos mecanismos criados para a prevenção à fraude, à corrupção e para afastar possibilidades de ricos de irregularidades. O documento funciona como um guia para o comportamento de todos, independentemente do cargo ou função, baseado em princípios e valores, para garantir uma conduta ética e transparente. A empresa realiza treinamentos periódicos e 100% dos empregados e empregadas diretos participaram da capacitação. O nosso lema é “conduta íntegra começa por mim”. Ou seja, depende de cada pessoa, mas é um benefício para sociedade como um todo.

Os parceiros também devem estar alinhados aos nossos valores e pautar as negociações com base na honestidade. Para nortear a conduta dos nossos fornecedores de produtos, insumos, serviços, lançamos, em outubro deste ano, o Código de Conduta dos Fornecedores, que refuta, por exemplo, o conflito de interesses. A propósito, a pesquisa da KPMG apontou essa “modalidade” como as fraudes mais comuns (68%). Com relação ao comportamento, o estudo revelou a relação atípica com terceiros como sinal mais frequente dado pelos fraudadores (43%).

Ressalto que estamos oferecendo, até fevereiro de 2023 um treinamento para os nossos fornecedores contratados sobre as diretrizes do código. Além de englobar a política de prevenção a ilegalidades, o material dispõe sobre normas sobre as temáticas de direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, compromisso financeiro, proteção de dados, regularidade fiscal e tributária, entre outras.