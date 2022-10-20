Samarco: mineração feita de pessoas e para pessoas

4º Usina de Pelotização da Samarco em Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Cerca de 8 milhões de toneladas de pelotas e fino de minério de ferro saíram do nosso porto no último ano. Acredito que cada pelota produzida na Samarco carrega em si o nosso jeito de ser e o propósito de fazer uma mineração diferente.

Com humildade, reconhecemos que há sempre espaço para aprendizados e inovação. Nossas decisões são guiadas pela integridade e sustentabilidade, que reforça nosso compromisso de respeito às pessoas e ao meio ambiente. Para que isso ocorra, trabalhamos ao longo dos anos para proporcionar um ambiente saudável, de parceria e confiança.

Samarco completou 45 anos e tudo o que vivemos configura a empresa que somos hoje. O rompimento da barragem de Fundão, que nunca será esquecido, foi o maior dos nossos desafios. Com ele, assumimos o compromisso com a reparação e traçamos uma nova trajetória com um objetivo coletivo de reestruturar nossa empresa e compartilhar valor com a sociedade. Para isso, identificamos a necessidade de uma evolução cultural que acompanhasse os novos desafios.

A cultura e os nossos valores garantiram não apenas a nossa continuidade, mas a evolução e a transformação da empresa. Acredito que a cultura está para as organizações como a personalidade está para as pessoas. É a identidade organizacional e não muda rapidamente.

Por outro lado, sempre estivemos atentos ao clima organizacional, buscando um ambiente propício para as mudanças necessárias. O clima é como o estado de espírito dos seres humanos. É mais volátil, alterando-se de acordo com fatores internos e externos.

Com o monitoramento do clima, conseguimos compreender melhor as necessidades e as percepções de nossas pessoas. O clima tem ligação direta com nossos valores. Portanto, tem vínculo com a cultura e nossos processos de gestão.

Em 2020, voltamos a participar da Pesquisa FIA Employee Experience, para termos um olhar externo da nossa organização e acompanhar nossa evolução ao longo dos anos. Em 2022, tivemos um alto engajamento e avançamos no índice de favorabilidade de 90,2 para 91,3 em relação ao ano anterior. Essa evolução foi reconhecida no prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”. Ocupamos pelo segundo ano consecutivo a 1° posição na categoria de mineração, metalurgia e siderurgia, e avançamos para o 4º lugar no segmento de empresas de grande porte e 15º no ranking geral.

A premiação é um reconhecimento significativo. Mostra que não somos mais a mesma empresa e que as pessoas acompanharam essa evolução. Para isso, capacitamos nossas lideranças para que façam uma gestão humanizada, baseada no respeito. Mas ressalto que todos os empregados (as) são guardiões do clima organizacional.

A forma como atraímos, retemos e desenvolvemos talentos é fundamental para o futuro da Samarco. Em 2021, tivemos quase 14 mil inscritos em nossos programas de porta de entrada. Hoje contamos com cerca de 7.550 trabalhadores indiretos e com fornecedores e, seguindo o compromisso com as regiões que nos recebem, 80% dessas pessoas são de Minas Gerais e do Espírito Santo. Cerca de 40% das admissões realizadas desde 2020 são recontratações de profissionais que estiveram conosco no passado.

Nosso ambiente sempre foi caracterizado pelo respeito às pessoas, independentemente de raça, crença, religião, mas entendemos que é preciso ir além. Lançamos o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão, para reforçar nossas ações afirmativas sobre Raça, LGBTi+, Equidade de Gênero e Pessoa com Deficiência. Como exemplo, cito o Programa Mulheres na Mineração, tivemos cerca de mil inscritas.

Tenho certeza que foram nossas pessoas que possibilitaram à Samarco retomar as atividades sem a utilização de barragens para disposição de rejeitos. Alcançamos, em julho, o índice de 89,9% de reutilização de água em nossas operações – o maior desde a retomada. Foi por meio das pessoas que obtivemos receita bruta de mais de R$ 9 bilhões em 2021, mesmo com 26% de nossa capacidade produtiva.