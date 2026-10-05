Aracruz não pode crescer pela metade

Não chegamos a esse setor como estranhos. Chegamos como dois empresários que construíram tudo o que têm em Aracruz e que aplicam ao setor imobiliário a mesma visão de longo prazo que sempre guiou nossa atuação florestal: paciência para planejar e compromisso com o lugar onde se constrói.





A cidade vai continuar crescendo, isso já é fato. A pergunta é se vai crescer com a qualidade que seus moradores merecem. Apostamos que sim, e apostamos nisso com a experiência de quem viu essa cidade nascer para o que ela é hoje.