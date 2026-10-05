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Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias

Artigo de Opinião

São sócios-fundadores do Grupo ABR Brasil.
Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias

Aracruz não pode crescer pela metade

A cidade vive o maior ciclo de expansão de sua história, e esse ciclo exige moradia que ainda não existe aqui
Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias
São sócios-fundadores do Grupo ABR Brasil.

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 18:09

Publicado em 

05 out 2026 às 18:09
Há mais de 40 anos, um de nós vendia picolés e cocadas pelas ruas. O outro vendeu pastel. Os dois começaram cedo a empreender em Aracruz. Contamos essa história porque ela explica algo essencial: ninguém decide investir no futuro de uma cidade sem antes ter feito parte do seu passado.

A cidade vive o maior ciclo de expansão de sua história, e esse ciclo exige moradia que ainda não existe aqui. Aracruz já figura entre as cinco cidades com maior PIB per capita do Espírito Santo, superando até a capital Vitória, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves e o IBGE. 

A isso se somam a plataforma logística Parklog ES, ligada à chegada do Porto Imetame e à futura Zona de Processamento de Exportação, e a instalação da fábrica da montadora chinesa GWM, investimento de mais de R$ 10 bilhões no Brasil que deve gerar milhares de empregos na cadeia de fornecedores da região.
Obras do cais do Porto da Imetame, em Aracruz, bem ao lado da Casa de Hóspedes, da Suzano Divulgação/Imetame
Esses não são projetos distantes. São obras em andamento, vagas sendo abertas, terrenos sendo preparados. Aracruz está recebendo gente nova, formando uma nova classe de trabalhadores e empreendedores que precisa de um lugar para viver.

E é aqui que identificamos uma lacuna urgente. Crescimento econômico não se sustenta apenas em fábricas e portos. Sustenta-se em moradia planejada, com qualidade de vida à altura de quem chega e de quem sempre esteve aqui. Um município que atrai bilhões em investimento industrial não pode continuar oferecendo, no campo residencial, apenas o que já existia há vinte anos.

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Não chegamos a esse setor como estranhos. Chegamos como dois empresários que construíram tudo o que têm em Aracruz e que aplicam ao setor imobiliário a mesma visão de longo prazo que sempre guiou nossa atuação florestal: paciência para planejar e compromisso com o lugar onde se constrói. 

A cidade vai continuar crescendo, isso já é fato. A pergunta é se vai crescer com a qualidade que seus moradores merecem. Apostamos que sim, e apostamos nisso com a experiência de quem viu essa cidade nascer para o que ela é hoje.

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