Aplicação da ciência policial vai proteger verdadeiramente a sociedade

É imprescindível que os gestores públicos reconheçam as falhas no patrulhamento preventivo, no ineficiente e burocrático inquérito policial e apontem as soluções Crédito: Divulgação/PMES

O quadro estatístico apresentado na 15ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública por si já revela verdades impactantes: o governo brasileiro não prioriza a área de Segurança Pública e nem valoriza o trabalho de seus policiais, tanto é que o mais eficiente grupo de pesquisa brasileiro sobre criminalidade pertence ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), órgão não governamental subsidiado pela doação e adesão de seus associados, manuseando dados das secretarias de segurança (que são falhos e pouco confiáveis), além da subnotificação dos eventos criminosos, uma realidade dolorosa, e conta com a omissão operacional dos gestores públicos, criando um quadro fictício e ilusório.

Ministério da Justiça e Segurança Pública nunca liderou verdadeiramente um plano nacional (Pronasci, Susp, etc., são somente “cartas de intenções”) para apurar as deficiências e liderar as mudanças evolutivas na Segurança Pública.

O comportamento institucional dos governos (federal e estaduais) segue no sentido de arranjar respostas positivas no viés de análise nos resultados das importantes pesquisas anuais do FBSP que apontam parcialmente os problemas e as distorções da Segurança Pública. É uma visão fracionada e mitigada, porque não consegue chegar ao âmago das questões mais importantes, tendo em vista as barreiras políticas criadas pela gestão estatal.

Assim, temas sensíveis como o elevado índice de suicídio de policiais, o assédio moral no ambiente de trabalho policial, as precárias condições de moradia dos trabalhadores policiais, os péssimos salários, as soluções científicas para a mudança do modelo de atividade policial e a reestruturação das corporações policiais são assuntos proibitivos porque afrontam o próprio discernimento dos gestores públicos. É preciso repensar a Segurança Pública como atividade estatal essencial e diretriz humanitária, implementando uma corajosa e radical mudança estrutural no modelo vigente que é arcaico e ultrapassado.

O mencionado relatório anual do FBSP indica que houve uma elevação média nacional de 23,6% no índice de crimes violentos (homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte), além daqueles ocorridos nos confrontos entre policiais e criminosos.

É imprescindível que os gestores públicos reconheçam as falhas no patrulhamento preventivo, no ineficiente e burocrático inquérito policial e apontem as soluções, porque ficar manipulando dados do FBSP, praticando o “ilusionismo estatístico” e formando opiniões vazias para ludibriar a sociedade, torna-se um posicionamento inócuo e eticamente perverso.