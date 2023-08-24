Vila Velha terá interdição de vias para inauguração da ciclovia da Terceira Ponte no domingo (27)

Data: 07/05/2020 - Vila Velha - Carros circulando pela Avenida Champagnat, em Praia da Costa, em Vila Velha - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

A inauguração da Ciclovia da Vida na Terceira Ponte, no próximo domingo (27) vai provocar a interdição de algumas vias em Vila Velha. A interdição vai começar na avenida Dr. Olívio Lira (Carioca), no trecho da rua Antônio Ataíde até a rua Sergipe, das 8 às 11h30.

Além dessas vias, outras serão interditadas para a passagem dos ciclistas que participarão do Pedalaço pela Paz. Os ciclistas sairão da praça do Papa, em Vitória, e vão atravessar a Terceira Ponte para Vila Velha.

Os participantes acessarão a rua Inácio Higino e a avenida Champagnat, onde vai acontecer a cerimônia de inauguração. Após, os participantes seguirão pela avenida Hugo Musso, rua Ceará e retornarão para a ciclovia. Essas vias serão gradativamente liberadas após a passagem dos ciclistas.

O trânsito da avenida Champagnat será desviado para a rua Henrique Moscoso e Quinze de Novembro. A alternativa, para aqueles que precisarem ir a Vitória, é passar pela Segunda Ponte ou Cinco Pontes. As informações são da Prefeitura de Vila Velha.