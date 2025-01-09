Vídeo mostra suspeito na casa de vítima antes e depois de assassinato em Fundão

Um homem de 43 anos, identificado como o auxiliar de produção Francisco Costa, suspeito de assassinar o servidor efetivo da Prefeitura de Fundão, Wederson Luiz Castro, no último sábado (4), foi preso no bairro Primavera, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . O crime ocorreu em uma casa no Centro de Fundão , município da Região Metropolitana da Grande Vitória . Segundo apuração da TV Gazeta, Francisco matou a vítima a socos e chutes após Wederson quebrar o celular dele.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram um homem chegando com a vítima (de camisa escura) na casa onde o crime ocorreu (assista acima). Menos de meia hora depois, o suspeito é visto saindo sozinho da residência.

Segundo o delegado Leandro Comper Sperandio, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, as imagens mostram o suspeito entrando na casa juntamente com a vítima e, posteriormente, saindo desacompanhado da residência. "A vítima foi golpeada na nuca, no nariz e no rosto. Os dois estavam consumindo drogas e, após a vítima quebrar a tela do celular do suspeito, ele ficou descontente e desferiu os golpes", disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria confessado o crime. A prisão foi realizada com base em uma ordem expedida pela Justiça de Fundão, que também determinou a realização de busca e apreensão na casa do homem. No local, alguns objetos foram apreendidos e serão encaminhados à Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) para serem periciados. A Polícia Civil não especificou qual objeto foi usado no crime, nem detalhou quais itens foram apreendidos na residência do suspeito.