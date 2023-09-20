Vídeo mostra homem furtando celular de funcionária de loja em Cariacica

Em uma ação rápida, um criminoso furtou o celular da funcionária de uma loja na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. O crime foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento (confira acima): ele aproveitou o momento em que a moça, de 17 anos, estava ocupada atendendo um cliente para pegar o aparelho que estava carregando no balcão, esconder embaixo de uma sacola e fugir.
O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (18). Segundo testemunhas, o homem já é conhecido por praticar furtos em Campo Grande. No dia do crime, ele chegou à loja se passando por cliente e saiu sem levantar suspeitas. Só depois, quando a adolescente se deu conta da falta do celular, é que ela foi conferir nas câmeras e viu a ação.
A mãe da vítima registrou a ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica. Agora, elas esperam que o suspeito seja preso e o celular recuperado. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que, com registro da ocorrência, o crime é investigado pela corporação.