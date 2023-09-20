Vídeo mostra homem furtando celular de funcionária de loja em Cariacica

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (18). Segundo testemunhas, o homem já é conhecido por praticar furtos em Campo Grande. No dia do crime, ele chegou à loja se passando por cliente e saiu sem levantar suspeitas. Só depois, quando a adolescente se deu conta da falta do celular, é que ela foi conferir nas câmeras e viu a ação.