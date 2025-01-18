Viatura da PM bate em muro de casa durante perseguição na Serra

Viatura da PM bateu em muro na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Uma viatura da Polícia Militar bateu em um muro durante uma perseguição, na noite de sexta-feira (17), em São João, na Serra . Policiais militares perseguiam uma motocicleta quando aconteceu o acidente.

Segundo a PM, policiais faziam patrulhamento quando a motocicleta passou por eles em fuga de uma guarnição do Batalhão de Trânsito. Ao perceberem que se tratava de um acompanhamento, os militares seguiram em apoio, utilizando sinais sonoros e luminosos.

Em determinado momento, o condutor da moto realizou uma curva fechada e perdeu o controle, diminuindo a velocidade drasticamente.

O motorista da viatura, para evitar o atropelamento do motociclista, desviou e colidiu com um veículo que estava estacionado logo após a curva. Após a colisão, a viatura foi projetada contra o muro de uma casa próxima.