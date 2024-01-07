Vasco anuncia contrato de empréstimo com atacante capixaba David Corrêa

O atacante capixaba David Corrêa, de 28 anos, é o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2024. Na tarde deste domingo (7), o cruz-maltino usou as redes sociais para anunciar a negociação de empréstimo junto ao Internacional, equipe que detém o contrato definitivo com o jogador.

“Feliz em sair pela porta da frente e na história do clube, fazendo parte de um título muito importante. Grato a Deus por todos os momentos que vivi com essa camisa e todas as amizades feitas nessa trajetória. Levarei para sempre comigo tudo que vivemos juntos”, disse o atacante nas redes sociais, em publicação feita para se despedir do Tricolor Paulista.