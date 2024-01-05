De São Mateus, atacante capixaba brilha no Girona, time sensação da Europa

Savinho assumiu a titularidade na campanha surpreendente do Girona na atual temporada Crédito: Twitter @GironaFC/Reprodução

Mesmo quem não acompanha muito o futebol que o grande nome capixaba no esporte é atualmente o Richarlison. O atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira vem se destacando e conquistando espaço com muitos méritos, marcando gols em competições importantes como a Copa do Mundo e na Liga dos Campeões.

No entanto, outro atleta nascido no Espírito Santo tem chamado a atenção e recebido holofotes no futebol europeu nos últimos meses. Trata-se de Savinho, de apenas 19 anos. O atacante é um dos principais jogadores do Girona, da Espanha, que está surpreendendo nesta temporada e disputa ponto a ponto a liderança do Campeonato Espanhol com o Real Madrid.

O jogador, natural de São Mateus, tem, até o momento, 19 partidas como titular na competição, marcou 6 gols e distribuiu 5 assistências. As boas atuações têm despertado o interesse de grandes equipes da Europa, mas vale ressaltar que o capixaba já pertence ao Grupo City, que detém o controle do Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões. Vamos relembrar a trajetória do jogador!

Base no Galo

Savinho chegou na base do Atlético Mineiro aos 14 anos de idade Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Savinho começou a trajetória nas categorias de base do Atlético Mineiro, de Minas Gerias, em 2018, quando tinha apenas 14 anos. Segundo o próprio jogador, foi descoberto jogando em campos de areia em São Mateus, sua cidade de origem, e lá chamou a atenção do clube mineiro.

Com um ótimo desempenho na base, o atacante queimou etapas e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em 2020, quando tinha somente 16 anos de idade, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros.

Hoje eu realizo um sonho de criança, um sonho que não era só meu mais também de toda minha família.assinar meu primeiro contrato profissional aos 16 anos , agradeço a Deus por tudo que tem feito feito na minha vida ,feliz é motivado , vamos com tudo , AQUI E GALOOOOOOOOOOOOOO? pic.twitter.com/xDqcbwyWzZ — savin (@savinho77777) June 18, 2020

As boas atuações o fizeram chegar até as categorias de base da Seleção Brasileira, onde era considerado pelos profissionais que o acompanhavam no dia a dia como um dos melhores da posição no país.

Savinho em ação pela Seleção Brasileira de base Crédito: Reprodução/Instagram

Chegada aos profissionais

Estreia de Savinho nos profissionais do Atlético Crédito: Pedro Souza/Atlético

Após se destacar na base, Savinho foi integrado ao elenco profissional do Atlético em 2020, e estreou no time principal no dia 19 de setembro, na vitória da equipe diante do Atlético Goianiense por 4 a 3. No ano seguinte, conquistou ainda mais espaço e fez parte do elenco que foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Foi no dia 19 de maio de 2022 ele marcou o primeiro gol como profissional. O atacante foi às redes e fechou a vitória do Atlético Mineiro por 3 a 1 diante do Independente del Valle, no Mineirão, válido pela Libertadores da América.

Savinho comemorando seu primeiro gol como jogador profissional Crédito: Pedro Souza / Atletico

Venda para o Grupo City

Savinho foi emprestado ao PSV, mas não obteve sucesso no futebol holandês Crédito: PSV/Divulgação

Após ser citado pelo jornal inglês The Guardian como um dos 60 jovens mais promissores do futebol mundial, Savinho passou a chamar a atenção de diversos clubes europeus, que observaram o potencial do atleta. No dia 30 de junho de 2022, o Atlético Mineiro anunciou a venda do jogador para o Grupo City, que controla o Manchester City, da Inglaterra, pelo valor de 6,5 milhões de euros.

Inicialmente ele foi alocado ao Troyes, da França, mas não chegou a atuar por lá. No dia 22 de julho, foi anunciado pelo PSV, da Holanda, por empréstimo. Por lá, não teve uma boa atuação e jogou apenas oito vezes, sem nenhum gol marcado no período em que esteve no clube.

Chegada ao Girona

Savinho na apresentação no Girona Crédito: Girona/Divulgação

Ao fim do contrato de empréstimo na Holanda, Savinho foi anunciado pelo Girona, da Espanha, um dos clubes controlados pelo Grupo City. O objetivo era fazer o jogador ter mais tempo de jogo e se desenvolver. Deu certo: o capixaba é uma das estrelas da equipe que tem surpreendido na atual temporada - o clube disputa o título do Campeonato Espanhol com o Real Madrid.

São 19 atuações como titular no campeonato até o momento, 6 gols e 5 assistências, além de uma média de 81 minutos de participação por jogo. Ele tem se destacado tanto que passou a despertar o interesse de grandes clubes, inclusive sendo cotado para integrar o Manchester City, principal clube do grupo detentor dos direitos do atacante.

Sávio (19 anos) pelo Girona em 23/24:



• Tem 21 jogos, com 6 gols e 5 assistências.



• Vice-líder em participações em gols (11) do time na temporada.



• Brasileiro com mais dribles certos (59) nas TOP 5 ligas da Europa.



• É o líder em dribles certos (50) em La Liga.



🇧🇷💎 pic.twitter.com/sj4yB5eULE — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) January 4, 2024

Vivendo um bom momento, Savinho agora vive a expectativa de alçar voos maiores no futebol europeu e de receber uma oportunidade para disputar as Olimpíadas de Paris pela Seleção Brasileira, além da primeira convocação ao time principal.