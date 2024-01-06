Jogadores e clubes capixabas prestam homenagens a Zagallo

Zagallo foi quatro vezes campeão mundial com a Seleção Brasileira Crédito: Rafael Andrade/Folhapress

Perdemos Zagallo. O lendário ex-jogador e treinador da Seleção Brasileira morreu na noite de sexta-feira (5), aos 92 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Mario Jorge Lobo Zagallo estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 26 de dezembro de 2023 e não resistiu devido ao seu estado de saúde, que vinha fragilizado há alguns anos.

O "Velho Lobo", como era apelidado, é considerado um dos maiores nomes do futebol brasileiro de todos os tempos. Como jogador, conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962 pela Seleção Brasileira. Como treinador, foi responsável por montar e levar ao título Mundial uma das maiores equipes da história do esporte: a Seleção tricampeã do mundo em 1970, com craques como Gerson, Rivellino, Tostão, Jairzinho e Pelé.

Como treinador, Zagallo teve passagens pelo Espírito Santo, na década de 1990. Em 1996, o Velho Lobo comandou a Seleção Brasileira olímpica em uma vitória por 3 a 1 sobre a Polônia, em amistoso realizado no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Em campo, estiveram craques como Aldair, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo e Bebeto, autor de dois gols naquela partida.

Três anos depois, já como técnico da Portuguesa (SP), Zagallo veio ao Estado para enfrentar o Rio Branco, pela Copa do Brasil, no dia 4 de março de 1999. Na véspera do jogo, acompanhou a atividade de reconhecimento do gramado feita pelo time paulista no então inacabado estádio Kleber Andrade e reclamou bastante das condições do campo. Na partida, a Lusa abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu o empate ao capa-preta aos 48 minutos do segundo tempo: 1 a 1. Na volta, uma semana depois, no Canindé, a Lusa goleou a equipe capixaba por 4 a 0 e avançou para a fase seguinte.

Após o anúncio do falecimento de Zagallo, vários clubes capixabas se pronunciaram em suas redes sociais e lamentaram a morte do eterno Velho Lobo.

Confira as manifestações das equipes do ES

Homenagem do Rio Branco a Zagallo Crédito: Rio Branco/Reprodução

Jogadores também prestaram homenagens

Além dos clubes capixabas, alguns jogadores e ex-jogadores icônicos do Espírito Santo também publicaram mensagens em homenagem a Zagallo nas redes sociais. Foram os casos de Carlos Germano e Geovani, que trabalharam como Velho Lobo no Vasco e na Seleção, e Richarlison, atacante do Brasil na última Copa do Mundo.