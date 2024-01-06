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Jogadores e clubes capixabas prestam homenagens a Zagallo

Como treinador, Velho Lobo comandou a Seleção Brasileira em amistoso contra a Polônia, realizado no Engenheiro Araripe, em 1996
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2024 às 15:08

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 15:08

Zagallo é ex-técnico da Seleção Brasileira e quatro vezes campeão mundial
Zagallo foi quatro vezes campeão mundial com a Seleção Brasileira Crédito: Rafael Andrade/Folhapress
Perdemos Zagallo. O lendário ex-jogador e treinador da Seleção Brasileira morreu na noite de sexta-feira (5), aos 92 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Mario Jorge Lobo Zagallo estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 26 de dezembro de 2023 e não resistiu devido ao seu estado de saúde, que vinha fragilizado há alguns anos. 
O "Velho Lobo", como era apelidado, é considerado um dos maiores nomes do futebol brasileiro de todos os tempos. Como jogador, conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962 pela Seleção Brasileira. Como treinador, foi responsável por montar e levar ao título Mundial uma das maiores equipes da história do esporte: a Seleção tricampeã do mundo em 1970, com craques como Gerson, Rivellino, Tostão, Jairzinho e Pelé. 
Como treinador, Zagallo teve passagens pelo Espírito Santo, na década de 1990. Em 1996, o Velho Lobo comandou a Seleção Brasileira olímpica em uma vitória por 3 a 1 sobre a Polônia, em amistoso realizado no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Em campo, estiveram craques como Aldair, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo e Bebeto, autor de dois gols naquela partida.
Três anos depois, já como técnico da Portuguesa (SP), Zagallo veio ao Estado para enfrentar o Rio Branco, pela Copa do Brasil, no dia 4 de março de 1999. Na véspera do jogo, acompanhou a atividade de reconhecimento do gramado feita pelo time paulista no então inacabado estádio Kleber Andrade e reclamou bastante das condições do campo. Na partida, a Lusa abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu o empate ao capa-preta aos 48 minutos do segundo tempo: 1 a 1. Na volta, uma semana depois, no Canindé, a Lusa goleou a equipe capixaba por 4 a 0 e avançou para a fase seguinte.
Após o anúncio do falecimento de Zagallo, vários clubes capixabas se pronunciaram em suas redes sociais e lamentaram a morte do eterno Velho Lobo.

Confira as manifestações das equipes do ES

Homenagem do Rio Branco a Zagallo
Homenagem do Rio Branco a Zagallo Crédito: Rio Branco/Reprodução

Jogadores também prestaram homenagens

Além dos clubes capixabas, alguns jogadores e ex-jogadores icônicos do Espírito Santo também publicaram mensagens em homenagem a Zagallo nas redes sociais. Foram os casos de Carlos Germano e Geovani, que trabalharam como Velho Lobo no Vasco e na Seleção, e Richarlison, atacante do Brasil na última Copa do Mundo. 
Geovani Silva homenageia Zagallo
Geovani Silva homenageia Zagallo Crédito: Reprodução

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