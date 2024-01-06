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Velório de Zagallo será realizado na sede da CBF, no Rio, e aberto ao público

Ídolo do futebol brasileiro estava internado desde o dia 26 de dezembro e faleceu na noite desta sexta-feira (5), aos 92 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2024 às 13:22

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 13:22

Zagallo é considerado um dos maiores nomes de todos os tempos do futebol brasileiro
Zagallo é considerado um dos maiores nomes de todos os tempos do futebol brasileiro Crédito: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress
O adeus a Zagallo já tem dia e horário para acontecer. O único tetracampeão mundial será velado neste domingo, na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O velório está previsto para começar às 9h30 (horário de Brasília) e será aberto ao público.
Em seguida, às 16h, será feito o sepultamento no Cemitério São João Batista. Presente em quatro dos cinco títulos mundiais, Zagallo era apaixonado pela seleção brasileira.
Zagallo estava internado desde o dia 26 de dezembro no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio. Em razão de sua saúde fragilizada e idade avançada, acabou não resistindo.
A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Ele já havia sido hospitalizado na segunda metade de 2023 por 22 dias para tratar de uma infecção urinária. Na ocasião, ele publicou um vídeo em suas redes sociais com a legenda "o Velho Lobo está on".
Após o velório, o corpo de Zagallo será levado ao Cemitério São João Batista, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio. Serão, pelo menos, 20km de distância da sede da CBF ao local onde ele será enterrado.

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