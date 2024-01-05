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Caiu

Fernando Diniz não é mais treinador da Seleção Brasileira

Segundo o GE, a decisão foi tomada por Ednaldo Rodrigues um dia após ser reconduzido ao cargo de presidente da CBF por uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2024 às 17:23

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 17:23

Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira
Fernando Diniz não consegiuiu repetir o sucesso do Fluminense à frente da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva
Fernando Diniz não é mais técnico da Seleção Brasileira. A informação é do GE, que afirma que a decisão foi tomada por Ednaldo Rodrigues, um dia após o dirigente ser reconduzido ao cargo de presidente da CBF por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF).
O mandatário da entidade comunicou a saída através de Mario Bittencourt, presidente do Fluminense, clube em que Diniz trabalha. Depois, o profissional também foi informado da decisão. Ainda segundo o portal, o nome mais cotado para assumir a vaga é Dorival Júnior, atual treinador do São Paulo. 
A passagem de Fenando Diniz pela Seleção não foi boa. Em 6 jogos no comando da equipe, o treinador obteve apenas duas vitórias, um empate e três derrotas, uma delas para a Argentina dentro do Maracanã, a primeira da Seleção dentro de casa para os rivais nas Eliminatórias. Além dos resultados ruins, o desempenho dentro de campo também não foi satisfatório e gerou diversas críticas.

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