Fernando Diniz não é mais treinador da Seleção Brasileira

O mandatário da entidade comunicou a saída através de Mario Bittencourt, presidente do Fluminense, clube em que Diniz trabalha. Depois, o profissional também foi informado da decisão. Ainda segundo o portal, o nome mais cotado para assumir a vaga é Dorival Júnior, atual treinador do São Paulo.

A passagem de Fenando Diniz pela Seleção não foi boa. Em 6 jogos no comando da equipe, o treinador obteve apenas duas vitórias, um empate e três derrotas, uma delas para a Argentina dentro do Maracanã, a primeira da Seleção dentro de casa para os rivais nas Eliminatórias. Além dos resultados ruins, o desempenho dentro de campo também não foi satisfatório e gerou diversas críticas.