Van capota e uma pessoa fica ferida na Rodovia do Contorno em Cariacica

Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária – ambulância, guincho e viatura de inspeção. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Há interdição em uma das faixas no sentido Sul da via (para quem segue sentido Serra - Cariacica). A PRF confirmou as informações e disse que a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.