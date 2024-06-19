Van capota e uma pessoa fica ferida na Rodovia do Contorno em Cariacica

Uma van capotou na Rodovia do Contorno – trecho da BR 101 – no km 292, em Cariacica, por volta das 6h desta quarta-feira (19), em um acidente envolvendo ainda uma carreta. A Eco101 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgaram notas com informações iniciais sobre a ocorrência. Imagens (vídeo acima) mostram a cena na rodovia após o acidente.
Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária – ambulância, guincho e viatura de inspeção. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. Há interdição em uma das faixas no sentido Sul da via (para quem segue sentido Serra - Cariacica). A PRF confirmou as informações e disse que a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.