Trenzinho das Alegrias vai transportar fiéis até o Convento da Penha

Trenzinho das Alegrias será inaugurado nesta quarta-feira (15) no Campinho do Convento da Penha Crédito: Instagram | Convento da Penha

Um novo meio de transporte para acesso ao Campinho do Convento da Penha , em Vila Velha, será inaugurado na quarta-feira (15). O chamado Trenzinho das Alegrias imita o formato de um vagão de um trem e tem como principal objetivo proporcionar um passeio diferente aos visitantes em um dos principais cartões postais do Espírito Santo . O veículo funcionará inicialmente aos sábados, domingos e feriados.

A passagem vai custar R$ 10 (subida ou descida) e poderá ser adquirida na portaria do santuário. Para subir e descer, por exemplo, o fiel precisará pagar R$ 20. O nome escolhido faz referência à Nossa Senhora das Alegrias, como originalmente é conhecida a Nossa Senhora da Penha.

A ideia é que os passageiros do Trenzinho das Alegrias, especialmente as crianças, possam embarcar numa viagem pela história, pelas belezas naturais e encantadoras do Convento da Penha, além de se divertirem com um trajeto mais voltado para o turismo religioso. Em dezembro, período em que o santuário recebe um número elevado de visitantes, a expectativa é que o veículo realize diversas viagens todos os dias e não apenas aos finais de semana. Segundo o Guardião do Convento, Frei Djlamo Fuck, a expectativa é que o trenzinho funcione diariamente até o carnaval.

Trenzinho das Alegrias é da cor preta e tem detalhes em dourado Crédito: Instagram | Convento da Penha