Trenzinho das Alegrias vai transportar fiéis até o Convento da Penha

Um novo meio de transporte para acesso ao Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, será inaugurado na quarta-feira (15). O chamado Trenzinho das Alegrias imita o formato de um vagão de um trem e tem como principal objetivo proporcionar um passeio diferente aos visitantes em um dos principais cartões postais do Espírito Santo. O veículo funcionará inicialmente aos sábados, domingos e feriados.
A passagem vai custar R$ 10 (subida ou descida) e poderá ser adquirida na portaria do santuário. Para subir e descer, por exemplo, o fiel precisará pagar R$ 20. O nome escolhido faz referência à Nossa Senhora das Alegrias, como originalmente é conhecida a Nossa Senhora da Penha.
A ideia é que os passageiros do Trenzinho das Alegrias, especialmente as crianças, possam embarcar numa viagem pela história, pelas belezas naturais e encantadoras do Convento da Penha, além de se divertirem com um trajeto mais voltado para o turismo religioso. Em dezembro, período em que o santuário recebe um número elevado de visitantes, a expectativa é que o veículo realize diversas viagens todos os dias e não apenas aos finais de semana. Segundo o Guardião do Convento, Frei Djlamo Fuck, a expectativa é que o trenzinho funcione diariamente até o carnaval.
O evento de lançamento do Trenzinho das Alegrias vai acontecer nesta quarta-feira (feriado da Proclamação da República), partir das 9h, no Campinho. Todos os freis estarão presentes e juntos vão rezar, abençoar e fazer um passeio inaugural que vai abrir os trabalhos da locomotiva abençoada. O Frei Djalmo Fuck valorizou a iniciativa: "É uma forma de movimentar o turismo. É importante para o Convento da Penha. O trenzinho é do Convento e quando ele é utilizado, as pessoas estão ajudando a manter o Convento", afirmou.