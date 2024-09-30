TRE-ES libera uso da imagem de Bolsonaro por candidatos de outros partidos

Na sessão desta segunda-feira (30), no entanto, o relator da ação disse não haver motivos para que a restrição fosse mantida, uma vez que o uso da imagem de Bolsonaro por apoiadores e admiradores de outros partidos, em seu entendimento, não prejudicaria os candidatos do PL, legenda do ex-presidente, na corrida eleitoral. "Não se deve comparar o uso de uma simples imagem pública do ex-presidente da República como uma fórmula de manipular estados mentais ou passionais no eleitorado", asseverou o magistrado.