Traficante é preso com haxixe, 'bala', LSD e arma em casa em Itapemirim Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas em casa no distrito de Itaoca, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (30). O delegado Daniel Araújo, responsável pela prisão, aponta Mateus Kerley Ribeiro Costa como um dos principais traficantes do município e diz que ele estaria envolvido em disputas violentas com facção rival.

No imóvel onde o suspeito estava foram apreendidos pinos de cocaína, haxixe, entorpecentes sintéticos – 40 comprimidos de ‘bala’ e 12 unidades de LSD – um revólver calibre .32 e 11 munições, além de R$ 1,3 mil em dinheiro e um carro. A Polícia Civil informou que o suspeito tentou se desfazer das drogas ao ver os agentes.