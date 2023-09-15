Temporal em Colatina deixa 90% dos bairros da cidade sem energia elétrica

Em nota, a empresa informou que, em apenas uma hora de temporal, Colatina atingiu o chamado “Dia Crítico”, em que a quantidade de ocorrências emergenciais em um determinado conjunto de unidades consumidoras supera em quatro vezes a média de padrões diários de ocorrências.

Segundo a empresa, as equipes estão empenhadas em campo e os alimentadores já foram reestabelecidos. "Apenas pontos específicos nos bairros Aparecida, Operário, Bela Vista e São Silvano continuam sem energia. A expectativa é resolver todas as demandas até o fim da tarde", comunicou.