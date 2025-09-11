Suspeito de integrar organização criminosa é preso em Castelo
Um homem foi preso durante uma investigação sobre o tráfico de drogas em Castelo, no Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, a ação já totaliza quatro presos ligados a uma associação criminosa que atuava no bairro Niterói, na cidade. Em agosto, três pessoas foram colocados atrás das grades e mais de 10kg de drogas acabaram apreendidos durante as investigações. Um quinto suspeito de integrar o grupo segue foragido.
Durante a operação, o homem de 31 anos foi localizado dentro de uma casa. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Castelo e seis celulares foram apreendidos. A Polícia Civil segue tentando localizar o foragido.