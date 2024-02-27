Serra vai implantar botão do pânico nas 145 escolas municipais em 2024

De acordo com a administração municipal, foi programado para esta terça-feira (27) um treinamento para o uso do dispositivo. Na avaliação da secretária de Educação do município, Luciana Galdino, o botão do pânico é uma ferramenta adicional na segurança das escolas e creches, que já contam com videomonitoramento e as chamadas visitas tranquilizadoras, realizadas pela Guarda Municipal.

Além de enviar o pedido de socorro à Central da Guarda da Serra, o acionamento do botão também será notificado nos celulares utilizados dentro das viaturas da corporação. Será possível ver a localização do acionamento, agilizando a chegada dos agentes de segurança ao local. O aparelho é capaz de captar e transmitir o áudio do local da ocorrência.