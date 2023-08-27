Rebocadores fazem "batismo" da ciclovia  e expansão da Terceira Ponte

Rebocadores marcaram presença na inauguração da Ciclovia da Vida e das novas faixas da Terceira Ponte e realizaram um ´´batismo`` da nova estrutura.

Os ciclistas que passavam pela Terceira Ponte puderam ver os rebocadores, na Baía de Vitória, jogando jatos de água para cima durante a homenagem pelas novidades inauguradas na manhã deste domingo (27).

A inauguração das faixas da ponte e da ciclovia conta com a presença do governador Renato Casagrande (PSB) e do prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos), além de outras autoridades, durante um evento Pedalada pela Paz.