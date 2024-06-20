Quatro suspeitos de assassinato de jovem a tiros em Vila Velha são presos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu em flagrante quatro suspeitos, com idades entre 21 e 28 anos, pelo homicídio de Felipe André Fernandes Silva, de 19 anos, no meio da rua, no bairro Industrial, em Vila Velha.

Felipe foi assassinado a tiros na madrugada de terça-feira (18). As prisões ocorreram na Serra, no fim da tarde, mas só foram informadas na noite desta quarta-feira (19). Mais detalhes serão divulgados em uma coletiva de imprensa na quinta (20), na Chefatura de Polícia Civil.

TV Gazeta apurou que A reportagem daapurou que Felipe foi atingido nas costas por indivíduos que passaram de carro na rua Casimiro de Abreu. No momento do crime, ele estava acompanhado por outro homem e com uma moto.