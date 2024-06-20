Quatro suspeitos de assassinato de jovem a tiros em Vila Velha são presos

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu em flagrante quatro suspeitos, com idades entre 21 e 28 anos, pelo homicídio de Felipe André Fernandes Silva, de 19 anos, no meio da rua, no bairro Industrial, em Vila Velha.
Felipe foi assassinado a tiros na madrugada de terça-feira (18). As prisões ocorreram na Serra, no fim da tarde, mas só foram informadas na noite desta quarta-feira (19). Mais detalhes serão divulgados em uma coletiva de imprensa na quinta (20), na Chefatura de Polícia Civil.
A reportagem da TV Gazeta
apurou que Felipe foi atingido nas costas
por indivíduos que passaram de carro na rua Casimiro de Abreu. No momento do crime, ele estava acompanhado por outro homem e com uma moto.
Após ser baleado, Felipe ainda teria tentado correr para outra rua, mas não resistiu e faleceu antes da chegada de autoridades. Não há informações se o outro indivíduo que estava com o jovem também foi atingido pelos disparos, pois ele não foi localizado pela polícia. A moto que estava com a dupla foi levada pelos suspeitos.