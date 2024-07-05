Preso suspeito de fornecer armas para organização criminosa em Cariacica

Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, além da prisão temporária do suspeito. Depois de mapear e prender lideranças da facção criminosa que atuavam no Morro do Quiabo, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-ES) busca a desarticulação de fornecedores de armas e drogas.