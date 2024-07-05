Preso suspeito de fornecer armas para organização criminosa em Cariacica

Um homem suspeito de fornecer armas para a organização criminosa do Morro do Quiabo, em Cariacica, foi preso durante a segunda fase da Operação Lei e Ordem, realizada na manhã desta sexta-feira (5). Os nomes dele e o da facção não foram revelados pelas autoridades policiais.
Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, além da prisão temporária do suspeito. Depois de mapear e prender lideranças da facção criminosa que atuavam no Morro do Quiabo, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-ES) busca a desarticulação de fornecedores de armas e drogas.
O investigado preso responderá pelos crimes de organização criminosa e tráfico de armas. A Ficco/ES é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.