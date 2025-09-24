Prefeitura de Linhares inova com capina elétrica; veja como funciona
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a utilizar neste mês a capina elétrica para o serviço de limpeza das ruas da cidade. A novidade foi apresentada em um vídeo publicado na terça-feira (23), pelo prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), em suas redes sociais.
A tecnologia aplica uma descarga elétrica próximo ao meio-fio, atingindo o mato até a raiz e secando a planta em até 72 horas. De acordo com o prefeito do município, o método ajuda a retardar o crescimento das ervas daninhas, diminuindo a frequência de manutenção ao longo do ano.
Além disso, segundo Scaramussa, o sistema substitui parte do trabalho manual e reduz o tempo necessário para a execução do serviço. O processo já está em fase de implantação e deve ser expandido para diferentes regiões do município, com o objetivo de oferecer mais agilidade e eficiência na limpeza urbana, otimizando o uso dos recursos públicos.