Prefeitura de Linhares inova com capina elétrica; veja como funciona

Publicado em 24/09/2025 às 11h00
O maquinário de 9 mil volts foi anunciado pelo prefeito Lucas Scaramussa na terça-feira (23)

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a utilizar neste mês a capina elétrica para o serviço de limpeza das ruas da cidade. A novidade foi apresentada em um vídeo publicado na terça-feira (23), pelo prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), em suas redes sociais.

A tecnologia aplica uma descarga elétrica próximo ao meio-fio, atingindo o mato até a raiz e secando a planta em até 72 horas. De acordo com o prefeito do município, o método ajuda a retardar o crescimento das ervas daninhas, diminuindo a frequência de manutenção ao longo do ano.

Além disso, segundo Scaramussa, o sistema substitui parte do trabalho manual e reduz o tempo necessário para a execução do serviço. O processo já está em fase de implantação e deve ser expandido para diferentes regiões do município, com o objetivo de oferecer mais agilidade e eficiência na limpeza urbana, otimizando o uso dos recursos públicos.

Incêndio destrói casa em São Roque do Canaã e família escapa ilesa

Publicado em 24/09/2025 às 10h57
Casa fica destruída após incêndio

Um incêndio atingiu uma residência no bairro Vila Verde, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 3h da manhã de terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia sido controlado pelos vizinhos, com apoio da Defesa Civil Municipal e da Polícia Militar (PM). Uma mulher e os dois filhos estavam na casa. Ninguém ficou ferido, mas a família teve os pertences destruídos pelas chamas.

De acordo com a apuração da TV Gazeta Noroeste, a moradora relatou à Defesa Civil que, ao perceber a fumaça escura, pegou seus filhos, de 4 anos e de 5 meses, e saiu rastejando até conseguir deixar a residência. O telhado da casa caiu e as paredes apresentam risco de desabamento. O imóvel foi interditado e a causa do incêndio ainda não foi identificada.

A Prefeitura de São Roque do Canaã informou que a equipe de assistência social acompanha o caso, oferecendo suporte à família, principalmente com alimentos e roupas. A Secretaria Municipal de Saúde também presta atendimento, com acompanhamento médico e psicológico. Vizinhos da família realizaram uma campanha de ajuda para auxiliar os moradores afetados pelo incêndio. A Polícia Militar foi procurada, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Ibama aplica 260 multas por pesca em área de plataforma em Itapemirim

Publicado em 24/09/2025 às 10h41
Operação do Ibama fiscaliza barcos pesqueiros em Itapemirim e aplica 260 multas
Operação do Ibama fiscaliza barcos pesqueiros em Itapemirim e aplica 260 multas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou 260 multas – totalizando R$ 22 milhões em multas – após identificar 48 embarcações pescando em área de plataforma de petróleo em Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fiscalização aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), no terminal pesqueiro, e faz parte da Operação Makaira, realizada pelo órgão.

Segundo o Ibama, a operação visa coibir práticas ilegais, como pesca sem autorização, em locais proibidos ou em desacordo com as permissões concedidas. O foco da ação foi em embarcações que utilizam a técnica de espinhel de superfície, considerada uma das principais ameaças à fauna marinha, como albatrozes, petréis e tartarugas.

Segundo o chefe da Divisão Ambiental do Ibama, José Vicente Silva, existe a possibilidade de que as multas e suspensões de atividades sejam revertidas mediante vistoria técnica em Vitória. Ele explicou que, nesse caso, as embarcações que continuarem operando sem regularização poderão sofrer sanções mais severas. Não houve apreensão de nenhum material ou pescado.

Motorista de app de 24 anos é encontrado morto dentro de casa em Colatina

Publicado em 24/09/2025 às 10h06
João Vitor Himenes, 24 anos, encontrado morto em casa
João Vitor Himenes, de 24 anos, encontrado morto em casa

Um motorista de aplicativo de 24 anos, identificado como João Vitor Himenes, foi encontrado morto dentro de casa, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (23). A Polícia Militar disse que, segundo testemunhas, o jovem teria recebido uma visita no domingo (21) e vizinhos ouviram quando houve uma discussão seguida de um barulho na parede. Depois um homem foi visto deixando o imóvel.

A PM foi acionada por uma testemunha, que chamou por João Vitor na segunda-feira (22) porque estava sentido um forte odor vindo da residência, mas não teve retorno do jovem. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte. O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado a requerimento dos peritos.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguarda o resultado dos exames. 

Encapuzados lançam bomba em residência onde casal dormia em Linhares

Publicado em 24/09/2025 às 09h47
Bairro Nova Esperança, visto de cima
Bairro Nova Esperança, em Linhares, onde o caso aconteceu

Uma casa foi atingida por uma explosão causada por uma bomba caseira no bairro Nova Esperança, em Linhares. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (23), quando um casal que mora no local estava dormindo. O artefato, que teria sido lançado na garagem do imóvel, destruiu todas as janelas, danificou a caixa de som e provocou o desabamento do revestimento de gesso do teto da garagem, que caiu sobre um veículo.

Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta das 2h20, acordando o casal. O barulho da explosão também despertou os vizinhos, que relataram ter visto um veículo com quatro indivíduos encapuzados e armados, que fugiram ao perceber a presença de populares.

A Polícia Militar acionou a perícia, mas não foram encontrados artefatos ou vestígios materiais imediatos para análise. No entanto, o local apresentava forte odor de pólvora queimada. Ninguém ficou ferido no incidente. A Polícia Civil foi procurada para informar sobre as investigações do caso, permanecendo sem manifestação até a publicação da matéria.

Suspeito de ataque a casal que terminou com morte é preso no Norte do ES

Publicado em 24/09/2025 às 09h15

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de atirar contra um casal de namorados em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O ataque aconteceu na noite de segunda-feira (22), resultando na morte do homem e deixando a mulher ferida.

De acordo com a polícia, as vítimas caminhavam quando foram surpreendidas por dois homens que saíram de uma mata e dispararam contra elas. O suspeito preso foi localizado em flagrante na terça-feira (23), em uma residência vizinha à casa da mulher baleada. A corporação suspeita que ele aguardava o retorno da vítima para também matá-la.

A mulher contou à polícia que a possível motivação do crime seria uma dívida de R$ 700 que o namorado tinha com o suspeito. Durante a prisão, foi apreendida a roupa que ele teria usado no momento do ataque. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus e, em seguida, ao sistema prisional.

Dentista agride a mãe após recusa de empréstimo de cartão na Serra

Atualizado em 24/09/2025 às 11h02

Um dentista de 29 anos foi preso após tentar enforcar a mãe e quebrar até uma bancada de granito no apartamento da família, em Colina de Laranjeiras, na Serra. As agressões aconteceram na terça-feira (23), depois que a vítima se recusou a emprestar o cartão de crédito para o filho comprar um celular.

A mulher, de 46 anos, contou à Polícia Militar que o filho passou a noite acordado em frente ao computador e, ao ter o pedido do cartão negado, partiu para as agressões. Ele também quebrou o celular dela, o próprio aparelho e uma bancada de granito da casa.

O dentista foi levado para a Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não está sendo divulgado para preservar a identidade da mãe, já que os dois são parentes.

Bolão feito em Anchieta leva mais de R$ 90 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 24/09/2025 às 07h46

Um bolão com 16 cotas feito na Lotérica Show de Bola, em Anchieta, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber  R$ 92.929,44. O prêmio principal não teve ganhador e acumulou para R$ 54 milhões. O próximo sorteio está marcado para quinta-feira (25).

As seis dezenas sorteadas foram: 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54.

Além do ES, a  quina teve outros 45 bilhetes premiados. Cada um, com aposta simples de seis dezenas, receberá R$ 46.464,77. Como o bolão de Anchieta fez a aposta com sete dezenas, receberá o valor maior, de R$ 92 mil .

Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.
Após eliminação na Sul-Americana, Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense

Publicado em 24/09/2025 às 05h36
Renato Gaúcho de volta ao Flu
Renato Gaúcho deixou o comando do Fluminense

O Fluminense comunicou, na madrugada desta quarta-feira (24), que Renato Gaúcho não é mais o técnico da equipe. Segundo o clube, o treinador pediu demissão após a eliminação na Sul-Americana.

A decisão de deixar o comando do time foi informada por Renato Gaúcho no final da coletiva pós-jogo.

"Eu acabei, antes de vir para cá (coletiva), de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas e quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos. Infelizmente, saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Brasileirão e na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileirão, eu não estaria saindo. Como está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol", finalizou

O auxiliar-técnico permanente Marcão assume o time de forma interina. Veja abaixo o comunicado do Fluminense:

Criança é picada por escorpião em creche de Ibiraçu e aulas são suspensas

Publicado em 23/09/2025 às 19h33
Educação
A criança foi picada pelo escorpião no interior da creche Cachinhos de Ouro em Ibiraçu

Uma criança do berçário do Centro de Educação Infantil (CEI) Cachinho de Ouro, em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, foi picada por um escorpião nesta terça-feira (23). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o aluno recebeu atendimento médico imediato e passa bem. Como medida de segurança, a unidade terá as aulas suspensas nesta quarta-feira (24) para ser feita uma varredura completa em todos os cômodos da creche. O objetivo é garantir que não haja outros animais peçonhentos no local.

Além da inspeção interna, a prefeitura informou que está tomando providências para a limpeza do terreno no entorno da escola e outras ações preventivas, com foco na segurança de alunos e servidores. A previsão é de que as aulas sejam retomadas normalmente na quinta-feira (25).

Obra na Ponte da Passagem complica trânsito em avenidas de Vitória

Publicado em 23/09/2025 às 18h04
Obra na Ponte da Passagem complica trânsito em avenidas de Vitória
Obra na Ponte da Passagem complica trânsito em avenidas de Vitória

A obra de recuperação das juntas de dilatação da Ponte da Passagem, em Vitória, tem gerado transtornos aos motoristas que trafegam no sentido Serra. Devido à intervenção, praticamente duas faixas estão interditadas, reduzindo o tráfego de veículos em trecho de intensa movimentação — de onde vêm motoristas das avenidas Nossa Senhora da Penha, Maruípe e Leitão da Silva.

A Prefeitura de Vitória informou que obra, iniciada no dia 15, foi dividida em fases e que o sentido contrário da estrutura também passará por interdição parcial assim que a primeira etapa (Vitória x Serra) for concluída. 

Homem pula no Rio Itapemirim para fugir de Guarda Municipal de Cachoeiro

Atualizado em 24/09/2025 às 10h43
Cena chamou atenção das pessoas na rua na manhã desta terça-feira (23)

Um homem de 38 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após tentar fugir da abordagem pulando no Rio Itapemirim. A cena, na manhã desta terça-feira (23), chamou a atenção dos moradores do bairro Aquidaban, onde conseguiram o alcançar.

Segundo informações da Guarda Municipal, agentes realizaram uma abordagem de rotina quando viram suspeitos de envolvimento com uso de entorpecentes. Durante a ação, que contou com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, um dos suspeitos fugiu pulando no rio e tentou escapar andando pela tubulação de rede lateral. Ele foi pego nas proximidades da Ponte de Ferro e levado à delegacia.

Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), o homem estava foragido desde agosto por não retornar para a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo após uma saída temporária. Ele tem passagens diversas no sistema prisional pelos crimes de furto, roubo e extorsão.

Polícia Civil informou que o suspeito teve um mandado de prisão cumprido em seu desfavor na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.  

Raposa é resgatada em loja às margens da BR 101 em Linhares

Publicado em 23/09/2025 às 16h20
Animal foiresgatado pela Secretaria de Meio Ambiente
Animal foiresgatado pela Secretaria de Meio Ambiente e será encaminhado para reabilitação em Aracuz

Uma raposa adulta foi resgatada após invadir um estabelecimento comercial no bairro Shell, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, às margens da BR 101, na manhã desta terça-feira (23). O animal foi visto por um funcionário, que acionou a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município.

Assustada e aparentemente debilitada, a raposa foi contida com técnicas específicas de manejo e colocada em uma caixa de transporte adequada. Ela será examinada por uma veterinária e, em seguida, encaminhada ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, onde deve passar por um período de reabilitação antes de ser devolvida à natureza.

As raposas são mamíferos onívoros da família dos canídeos e vivem em praticamente todos os continentes. A espécie mais comum no Brasil é o cachorro-do-mato. A orientação para quem encontrar animais silvestres em área urbana é acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou a Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, pelo número (27) 3372-2067.

Iema vai avaliar causas de desmoronamento de falésias em Marataízes

Publicado em 23/09/2025 às 15h46
Falésias desmoronam na Praia dos Cações, em Marataízes
Falésias desmoronam na Praia dos Cações, em Marataízes

Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai avaliar tecnicamente o desabamento das falésias da Praia dos Cações, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A última erosão ocorreu na segunda-feira (22) e chamou a atenção de moradores. A data da avaliação do Iema ainda não foi informada.

Segundo o Instituto, o desmoronamento das falésias ocorre naturalmente devido à ação de processos erosivos, como o impacto contínuo das ondas e a exposição à chuva e ao sol no topo das formações. A segurança do local compete à Defesa Civil Municipal,. que interditou um trecho da praia por tempo indeterminado.

Motociclista morre atropelado após acidente em Cachoeiro e motorista foge

Publicado em 23/09/2025 às 14h14
Motociclista faleceu no local
Motociclista morreu atropelado por um carro após bater na lateral de outro veículo

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (23) após bater na lateral de um carro na ES 489, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Com a queda na pista, segundo registro da Polícia Militar, a vítima foi atropelada por outro automóvel que seguia na rodovia. O motorista que o atingiu não prestou socorro.

O acidente aconteceu na Rodovia Ricardo Barbieri, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua. Para a polícia, a motorista do Honda City disse que seguia no sentido de Atílio Vivácqua, sinalizou para entrar à esquerda em uma empresa e, ao iniciar a conversão, a moto bateu na roda traseira direita do veículo. O piloto caiu e outro carro o atropelou.

A motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. A perícia da Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Alerta de tempestades, granizo e ventos fortes em todo o ES

Publicado em 23/09/2025 às 12h44
Inmet emite alerta de tempestade para todo o Espírito Santo, nesta terça-feira (23)
Alerta do Inmet cobre todo o território capixaba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades com possibilidade de granizo válido para todo o Espírito Santo até a manhã de quarta-feira (24). De cor amarela — o mais baixo na escala de risco, o aviso prevê chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. [Veja aqui como se mede chuva]

Casal de namorados é atacado a tiros em Conceição da Barra, no ES

Publicado em 23/09/2025 às 12h21

Um casal de namorados foi atacado a tiros em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). O homem morreu no local do crime, no bairro Novo Horizonte, e a mulher foi levada para um hospital. A Polícia Militar informou que o casal estava caminhando, quando dois atiradores saíram de área de mata já disparando.

O nome da vítima que morreu não foi divulgado. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares e o crime será investigado pela Polícia Civil. "Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar". 

Vendaval destelha casa e danifica estufa de morangos em Ibitirama; vídeo

Publicado em 23/09/2025 às 12h05
Produtora de morangos em Córrego da Figueira, interior de Ibitirama, teve prejuízos na tarde de segunda-feira (22)

Um vendaval deixou prejuízos no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (22). A produtora rural Claudinea Machado, que tem uma plantação de morangos em Córrego da Figueira, contou que a estufa das frutas foi parcialmente danificada e que até a lona foi rasgada com a força dos ventos.

Além do prejuízo com a estrutura da produção, o vento forte também arrancou telhas da casa. A produtora contou que ventou praticamente o dia todo. Ela ainda contabiliza os danos, mas estima que o prejuízo passe de R$ 30 mil.

A Defesa Civil de Ibitirama informou que alguns galhos de árvores caíram durante a noite na rodovia que liga a localidade de Santa Marta até a sede. A limpeza foi realizada nesta terça-feira (23).

Furtos de baterias de lítio no ES dão prejuízo milionário a empresas

Publicado em 23/09/2025 às 11h59

Foi preso o suspeito de ser um dos principais ladrões de baterias de lítio de sites* de operadoras de telecomunicações no Espírito Santo. A Polícia Civil informou que o homem de 26 anos teria furtado mais de 200 dispositivos, causando prejuízo financeiro que ultrapassa R$ 1 milhão — além do risco de interrupção dos serviços de telefonia e internet aos usuários das empresas. 

* a polícia explicou que o termo 'sites', neste contexto, é como são chamadas as torres das empresas

A prisão ocorreu em Jardim Campo Grande, Cariacica, no dia 17 de setembro, mas somente foi divulgada nesta terça-feira (23). Mais detalhes serão repassados em coletiva de imprensa, que será realizada à tarde. Acompanhe as atualizações em A Gazeta.

Carro desce ladeira, motorista tenta salvar e acaba ferido após queda em barranco de Cariacica

Publicado em 23/09/2025 às 10h53
A ocorrência aconteceu na manhã desta terça-feira (23), no bairro Vila Palestina.

Um carro caiu de um barranco de cerca de seis metros de altura e parou às margens da linha do trem, no bairro Vila Palestina, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (23). O motorista foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao hospital.

Testemunhas relataram ao fotografo de A Gazeta, Ricardo Medeiros - que esteve no local - que o veículo desceu descontrolado por uma ladeira após o motorista acreditar que havia acionado o freio de mão. Ao perceber que o carro começou a se mover, ele correu e entrou no veículo na tentativa de impedir a descida, mas não conseguiu evitar a queda. 

Nas imagens é possível ver o carro tombado e bastante danificado após o impacto. Uma ambulância do Samu esteve no local para socorrer a vítima. 

Carro desce ladeira descontrolado e cai em barranco, no bairro Vila Palestina, em Cariacica.
Carro desce ladeira descontrolado e cai em barranco, no bairro Vila Palestina, em Cariacica.