Polícia apreende suspeito de matar adolescente em barbearia de Sooretama

Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, foi elucidado que o crime foi motivado por um atrito entre pequenos traficantes de Sooretama. O adolescente de 17 anos, que não teve a identidade informada, foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, onde está à disposição da Justiça.