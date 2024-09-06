Polícia apreende suspeito de matar adolescente em barbearia de Sooretama

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (5), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, suspeito de ser o autor dos disparos que resultaram na morte de Allan Bernardo Gama, de 16 anos, no dia 29 de maio. A vítima foi assassinada enquanto cortava o cabelo em uma barbearia do bairro Sayonara, na mesma cidade.
Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, foi elucidado que o crime foi motivado por um atrito entre pequenos traficantes de Sooretama. O adolescente de 17 anos, que não teve a identidade informada, foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, onde está à disposição da Justiça.