PDT lança candidatura de Henrique Follador à Prefeitura de São Mateus

Em convenção neste sábado (28), o PDT confirmou a candidatura do ex-secretário de Saúde Henrique Follador à Prefeitura de São Mateus. Na ocasião, o partido também lançou chapa completa para concorrer aos cargos de vereador. O candidato a vice de Follador não foi confirmado, e ainda há diálogo com outras siglas, como o PP, que tem o empresário Cássio Caldeira como candidato, e a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), que, no mesmo dia, oficializou a candidatura da professora Zenilza Pauli.
O atual prefeito, Daniel Santana, o Daniel da Açaí (sem partido), que cumpre seu segundo mandato consecutivo, apoia a candidatura de Follador e participou da convenção.
"O trabalho deve continuar servindo ao povo de São Mateus. As portas da prefeitura continuarão abertas. É hora de dialogar com o povo, formar alianças, unir forças e buscar apoio", declarou o agora candidato.
Henrique Luís Follador é formado em Contabilidade, Administração e Matemática, com MBA em Recursos Humanos com ênfase em Psicologia Organizacional e em Executivo, Liderança e Gestão Pública em Saúde. Casado e pai de três filhos, já foi secretário de Saúde em São Mateus e em Santa Teresa.