Órgãos captados no Sul do ES ajudam a salvar vidas de 5 pessoas

A doação aconteceu com a morte encefálica de um paciente de 69 anos. Após a autorização da família, uma equipe de transplante se deslocou de Vitória até Cachoeiro de Itapemirim para realizar a captação.

Segundo a filha do paciente, justamente no dia em que o pai passou mal, ele manifestou o desejo de ser doador para a esposa. “Até então, ele nunca tinha comentado nada a respeito. Meu pai deixou muitas coisas boas em vida e essa foi a última missão dele. Ele está concluindo tudo aquilo que ele viveu, trazendo o bem para outras pessoas", disse ela, que não teve o nome divulgado.