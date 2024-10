Operação mira tráfico de drogas dentro de condomínio em Cachoeiro

Um incêndio em uma área de vegetação provocou a suspensão das aulas do turno vespertino do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a coordenação de comunicação social do instituto, as chamas começaram próximo ao estacionamento para motos no final da manhã desta quarta-feira (9) e se alastrou de forma rápida.