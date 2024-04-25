Mulher é encontrada morta e com marcas de violência em Vila Velha

Uma mulher que ainda não teve a identidade divulgada foi encontrada morta na calçada da Rua Ernesto Nazaré, em Aribiri, Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (25). Ela estava com uma marca na barriga, semelhante a uma facada. Também há a suspeita de que a vítima tenha sofrido violência sexual.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, uma moradora estava passando pelo local quando viu a mulher caída no chão. Assustada, ela chamou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para identificar qual a causa da morte da mulher. No bairro, ninguém a conhecia. Segundo os agentes que foram ao local, a vítima aparentava ter entre 35 e 45 anos. A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes às autoridades, mas não houve retorno até a publicação desta nota.