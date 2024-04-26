Motorista morre após carro cair em precipício e capotar em Colatina

Um homem morreu após perder controle da direção do carro ao descer uma ladeira, cair em um precipício e capotar no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (25). Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Dieckson da Silva Anacleto, de 38 anos, não tinha carteira de habilitação.
Dieckson dirigia um Volkswagen Gol cinza e, segundo testemunhas, o veículo desceu a rua Luzia Mansur Bragato, desgovernado. O Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer a vítima, mas o motorista do automóvel não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.