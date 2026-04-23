Minha Casa, Minha Vida: 5 mil imóveis à venda no ES se enquadram nas novas regras

Com a atualização das faixas de renda e do valor limite das unidades do Minha Casa, Minha Vida, cerca de cinco mil imóveis à venda no Espírito Santo agora se enquadram nas novas regras. A maior parte das unidades fica na região metropolitana da Grande Vitória, principalmente em Vila Velha e Serra.





As novas condições passaram a vigorar na quarta-feira (22), ampliando o acesso ao financiamento habitacional, com a atualização dos limites de renda familiar e dos valores máximos dos imóveis financiáveis nas faixas 3 e 4 do programa.





Segundo o Ministério das Cidades, o programa passa a atender famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, incluindo de forma mais ampla a classe média.





Também houve o aumento dos tetos dos imóveis financiáveis, que agora podem chegar a R$ 400 mil na faixa 3 e a R$ 600 mil na classe média, enquanto as faixas 1 e 2 seguem com limites regionais definidos de até R$ 275 mil, de acordo com o porte de cada município.





As mudanças possibilitam o reenquadramento de famílias em faixas com condições mais vantajosas de financiamento, inclusive com acesso a taxas de juros menores.





As novas condições foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).





Segundo Joacyr Meriguetti, diretor da Comissão de Habitação de Interesse Social do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon), com as novas regras, o Estado tem cinco mil unidades distribuídas nas faixas 2, 3 e 4.





"Com o aumento do teto dos valores dos apartamentos, aumento da renda e, consequentemente, o ajuste na curva de juros, é possível ter novos entrantes para conseguir financiamento", afirma.





O diretor destaca ainda que o setor viu a mudança como algo muito positivo, visto que a medida ajuda a reduzir o estoque das construtoras e também promover novos lançamentos.