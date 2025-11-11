Motorista morre após caminhão com vergalhões tombar na BR 101 em Anchieta
Um motorista morreu após um caminhão que transportava vergalhões tombar na BR 101 em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia sentido Rio Janeiro, quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um guard rail (mureta metálica de proteção), tombando em seguida.
O corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim. A Ecovias 101, responsável pela rodovia, informou que as faixas um e dois da pista chegaram a ser interditadas, com desvio para o acostamento, mas o trânsito foi liberado por volta das 7h40.