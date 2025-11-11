Motorista morre após caminhão com vergalhões tombar na BR 101 em Anchieta

Um motorista morreu após um caminhão que transportava vergalhões tombar na BR 101 em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o condutor seguia sentido Rio Janeiro, quando perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um guard rail (mureta metálica de proteção), tombando em seguida.

O corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim. A Ecovias 101, responsável pela rodovia, informou que as faixas um e dois da pista chegaram a ser interditadas, com desvio para o acostamento, mas o trânsito foi liberado por volta das 7h40.