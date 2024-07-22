Motorista do Transcol é atingido por pedra jogada por passageiro

Segundo a GVbus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), o passageiro embarcou pela porta traseira do ônibus, pulou a roleta e pediu para descer fora do ponto de parada, o que não foi autorizado pelo motorista. Ao desembarcar, o homem atirou pedras em direção ao coletivo, acertando o condutor. Não foi informado o local do embarque e a cidade onde o fato aconteceu.