Motorista do Transcol é atingido por pedra jogada por passageiro

Um motorista de ônibus do Sistema Transcol ficou ferido após um passageiro atirar pedras contra o coletivo na tarde de sábado (20). O caso aconteceu na linha 526 (T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama/ Expedito Garcia).
Segundo a GVbus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), o passageiro embarcou pela porta traseira do ônibus, pulou a roleta e pediu para descer fora do ponto de parada, o que não foi autorizado pelo motorista. Ao desembarcar, o homem atirou pedras em direção ao coletivo, acertando o condutor. Não foi informado o local do embarque e a cidade onde o fato aconteceu.
O motorista foi atendido pela equipe médica e passa bem. O embarque e desembarque de passageiros devem ser feitos, obrigatoriamente, nos pontos de parada, segundo normas da Ceturb-ES. A GVBus não informou se o caso foi registrado na polícia.